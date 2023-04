S Itálií se český národní tým do dvaceti let střetl loni na podzim v italském městě Sassuolo, kde česká reprezentace prohrála 2:1 (gól poražených zaznamenal M. Jurásek). Česko hrálo v této sestavě: Česko: Mastný - Slavíček, Halinský, Večerka, Koželuh - Křišťan, Šubert (79. Uhlíř) - Jurásek (70. Šigut), Alijagič (60. Novák), Černák (60. Šíp) - Svoboda (70. Kramář).

FC Silon Táborsko bere reprezentační zápas jako výzvu. „Uspořádat mezinárodní mládežnické utkání je pro nás čest a také zodpovědnost. Uděláme vše pro to, aby reprezentační tým do 20 let našel v Táboře příjemné domácí podmínky. Chceme na stadion přilákat co nejvíce diváků,“ uvedl ředitel táborského klubu.

Výši vstupného se fanoušci dozvědí později. Duel patří do neoficiální Elitní ligy UEFA pro týmy do 20 let.

Autor: Luboš Dvořák