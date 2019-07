Strakonice /OBRAZEM/ - Odbočka přátel fotbalové SK Slavia Praha ze Strakonic vyrazila fandit svému týmu na domácí ligové utkání se Sigmou Olomouc.

Zápas sice nikoho neoslnil, ale tři body jsou důležité, snad to bude příště lepší. Černou tečkou byl závěr několika jedinců z Tribuny Sever, kteří házeli pyrotechniku na hřiště a mezi diváky hostů. Divím se, že tomu pořadatelská služba včas nezabránila, když začala tato skupina řadit pár minut před koncem do první řady k hrazení. Dalo se to předpokládat, že to není jen tak. Zase nás čekají problémy a to nejen finanční.