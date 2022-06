Setkání zahájil předseda odbočky Standa Veselý, poté vystoupil předseda OP Slavie David Ocetník a po něm starosta města Petr Kopal. Setkání bylo perfektně připraveno, jen počasí nám nepřálo, pršelo nebo mrholilo až do slavnostního ukončení a vyhodnocení, což bylo kolem 16. hodiny. Jinak si myslím, že předseda zdejší odbočky Standa Veselý a další členové odbočky museli být spokojeni a spokojeni jsme byli i my a za to jim všem děkujeme.