/FOTOGALERIE/ Členové Odbočky přátel fotbalové Slavia Praha ze Strakonic nemohli chybět v Edenu ani při utkání s Dynamem České Budějovice. Takové nervy však asi nečekali.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha vyrazili na zápas s Dynamem. Foto: Jan Malířský | Foto: Deník/ Redakce

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha vyrazili na utkání dvěma tranzity. Po rychlém gólu v 7. minutě se zdálo, že to bude krutá porážka Dynama, ale opak byl pravdou. Hra Slávie byla bez pohybu a strachu vystřeli na soupeřovu bránu. Po vyrovnávacím gólu Dynama po chybě obrany začal být soupeř aktivnější a pohyblivější a tak došlo v poločase k několika změnám v sestavě Slavie a hra se postupně zlepšila. Výsledkem by i druhý gól domácích, který jim zajistil 3 body. O výsledek jsme se však museli strachovat až do konce.

SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice 2:1 /1:1/

Branky: 7. Jurečka, 72. Chytil - 20. Adediran. Rozhodčí: Kvítek - Kubr, Kříž - Pechanec /Video/. Žluté karty: Hromada - trenér Zápotočný, Šigut, Adediran. Diváků: 16.620.

Sestavy - Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu, Bořil - Tomič /61. Masopust/,Ševčík /90. +3 Oscar/, Hromada /46. Zafeiris/, Wallen -Jurečka, Van Buren /61. Provod/ - Chytil /76. Schranz/. Trenér: Jindřich Trpišovský. Dynamo: Šipoš - Sladký, Nikl, Králík, Trummer - Suchan, Hubínek - Šigut /63. Osmančík/, Helebrand, Alli /78. Skalák/ - Adediran /85. V. Hora/.

Autor: Jan Malířský