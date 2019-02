Strakonice - Do 3.kola fotbalového turnaje Zimní Wolf ligy ročníku 2007 v Českých Budějovicích nastupovali hráči Junioru Strakonice z průběžného 1.místa a tak byl pro náš tým tento den zavazující, abychom navázali na předchozí úspěšná 2 kola.

Strakonickým se na Zimní Wolf lize daří. | Foto: archiv klubu

Soupiska FKJS: Matyáš Janda, Martin Zeman, Štěpán Mach, Jakub Vanda, Matěj Peleška, Jan Tomšovic, Daniel Steiner, Jan Volf, Viktor Janda, Teodor Káles

FK Junior Strakonice - TJ Jiskra Třeboň 2:0.

Branky: Matěj Peleška, Jan Tomšovic

I přes upozornění na sílu soupeře, jsme v prvních minutách ztráceli a houževnatě bránili útoky, které se hrnuly na naši bránu v nevídané četnosti. Z naší letargie a zaspaného začátku nás dostal v 5. minutě utkání krásnou střelou ze střední vzdálenosti Matěj Peleška, kdy míč zapadl obloukem za brankařova záda našeho soupeře. Následně Třeboň trochu polevila, kdy při nátlakové hře našich hráčů v záložní řadě ji zužitkoval v 7. minutě Honza Tomšovic. I když náš soupeř nás převyšoval svoji výškou, tak jsme dokázali závěr zápasu uhrát naší kombinační hrou plnou přesných přihrávek. Ten kdo by viděl první 3. minuty utkání a závěrečné 3 minuty, tak by jen těžko uvěřil, že se jednalo o stejný zápas z hlediska špatného úvodu a výborného závěru z hlediska předvedené kombinační hry.

FK Junior Strakonice – TJ Hradiště 1:1.

Branky: Viktor Janda.

I když jsme zápas v úvodní části zachytili v plné koncentraci a soupeře jsme ihned „přitlačili“ na soupeřově polovině, tak jsme v 5. minutě utkání z rychlého brejku inkasovali na 0:1. Náš soupeř se stáhl na své vlastní polovině, kdy spíše fotbalový zápas připomínal házenkářský duel. I když naši krajní obránci efektivně předskakovali útočníky soupeře při převzetí míče, měli menší nabídku ze strany krajních záložníku a byli nuceni střílet se střední vzdálenosti, kdy jsme soupeřovu branku ostřelovali, jak z nějakého historického filmu. Následně jsme se dostali do několika slibných i vyložených šancí, kdy jsme nebyli schopni dokonce dvakrát zakončit do prázdné brány a naše útočící „křeč“ ve snaze dál gól pokračovala. Když už zbývaly poslední dvě minuty utkání, tak náš levý obránce Viktor Janda odebral míč svému útočícímu hráči, navedl si ho na střed hřiště a skrytou střelou mezi bránícími hráči soupeře vystřelil, kdy přes veškerou snahu míč prošel pod brankářem soupeře, který neodhadl odraz dopadající střely. Bohužel zápas, který jsme měli vyhrát rozdílem několika vstřelených branek. jsme si značně zkomplikovali.

FK Junior Strakonice – FC Příbram 4:0.

Branky: 2x Matěj Peleška, Jan Tomšovic, Jakub Vanda

Do zápasu jsme vstoupili s jinou energií a s touhou předvést výkon jako v prvním zápase s Třeboní. Ihned ve druhé minutě utkání při kombinaci přihrávek Honzíka Tomšovice a Volfa dostal finální přihrávku jako na zlatém podnose náš nejlepší střelec tohoto dne a nemýlil se. Ihned po rozehrávce soupeře se kluci v záložní řadě znovu dostali do presování soupeře, kdy malou domů a váhavou rozehrávku brankaře zužitkoval naše dnešní hrající „motorová myš“ Honzík Tomšovic a bylo rázem skóre 2:0 v náš prospěch. Snad nejhezčí akci utkání jsme předvedli v 10. minutě utkání, kdy si Viktor Janda z pozice obránce vyměnil post s Danilem Steinerem a Martin Zeman nádhernou průnikovou přihrávkou do strany přes polovinu hřiště našel nabíhajícího Viktora, který z jednoho doteku vracel na volného Jakuba Vandu, který do prázdné branky bezpečně zavěsil. V závěru utkání Matěj Peleška ještě zachytil nepřesnou rozehrávku soupeřova brankaře a navýšil skóre na konečných 4:0.

FK Junior Strakonice – FK Horažďovice 1:1.

Branky: Martin Zeman.

Tento zápas byl velmi podobný zápasu s Třeboní, kdy jsme jednoznačně zaspali úvod zápasu. Kdybychom do 5. minuty utkání prohrávali 0:3, tak se nikdo nemohl divit. To co nás zdobilo u našich krajních obránců, tak úvod zápasu skoro naznačoval, že mají za sebou 10 km výběh. Všude jsme byli pozdě a o obsazování a přebírání hráčů ani nemluvě. Když vše vypadalo, že jsme vše ustáli bez obdržené branky, tak jsme bohužel soupeři umožnili neskutečnou hrubkou u rohového praporku ztrátou balonu a soupeř ji využil. Následně jsme byli nuceni řádně pozměnit posty a kompletně celou sestavu, kdy naštěstí přišla tato nečekaná změna v pravou chvíli. Obratem jedné minuty se stal z našich kluků naprosto jiný tým. Soupeře jsme přitlačili na jeho polovině a obrovský hlad po vyrovnání dotlačil dorážkou v poslední minutě utkání fantasticky hrající Martin Zeman, který se z pozice krajního obránce ve výše zmiňované rošádě stal naším středním záložníkem a rozdílovým hráčem.

FK Junior Strakonice - Vimperk 4:1.

Branky: 2x Martin Zeman, Matěj Peleška, Viktor Janda.

Ihned po zápase jsme si s hráči důrazně vyříkali hrubé chyby z předchozího utkání, že by náš tým měl určovat průběh zápasu svoji hrou v obrané i útočné fázi. Opět jsme tento zápas oproti předchozímu okamžitě chytili za pačesy. Již ve 3. minutě zápasu jsme kopali přímý kop těsně za naší polovinou, kdy Matěj Peleška nachytal soupeřova brankaře v nedbalkách a přehodil ho z neuvěřitelné vzdálenosti. Ihned po rozehrávce ve 4 minutě utkání skóroval Martin Zeman. Bohužel po naší chybné rozehrávce v obraně se na naší polovině dostal míč k soupeřovi nejlepšímu hráči a ten z následného brejku snížil na 2:1. Kluci se ihned oklepali a následnou pěknou akcí po finální přihrávce Jakuba Vandy se náš šikula Martin Zeman nemýlil. Utkání jsme měli pevně v rukou, kdy 4 minuty před koncem zápasu zvýšil náš náskok na konečných 4: 1 Viktor Janda.

Všem klukům bychom chtěli za týmový výkon poděkovat. Jistě však stojí za zmínku vyzdvihnout neuvěřitelný výkon hráčů na hranici sebeobětování pro tým Matěje Pelešku, Martina Zemana a Honzíka Tomšovice, kteří náš tým drželi nad vodou v nejtěžších chvílích dnešních odehraných zápasů.

Jiří Steiner