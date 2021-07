Oproti minulé nedohrané sezoně by se mělo ve strakonickém kádru objevit dvanáct nových tváří. Podle slov sportovního manažera Tomáše Čakrta a trenéra prvního týmu mužů Luďka Cimrhanzla se vesměs jedná o hráče s vazbami na Strakonice. Do klubu přichází také funkcionář ze Žichovic Lukáš Mourek a ze stejného klubu se rekrutuje i většina nově příchozích hráčů. Největším jménem a tahákem by měl být bývalý hráč Viktorie Plzeň Pavel Horváth. „Pokud mu to nebude časově kolidovat s prací u Viktorie Plzeň, mohl by se občas ve Strakonicích objevit. Především nám však bude pomáhat v rámci náboru dětí do klubu,“ uvedl v rozhovoru pro Strakonický deník Tomáš Čakrt, který odpovídal na otázky spolu s Luďkem Cimrhanzlem.

Dochází ke změnám ve struktuře FK Junior Strakonice. Čeho se týkají?

Tomáš Čakrt: Před polovinou května odešli od týmu mužů a prakticky i z klubu Standa Šíp s Tomášem Kostkou. Blížil se volný přestupní termín a bylo třeba začít konat. Z pozice trenérů jsme se sešli s předsedou klubu a dohodli jsme se, že budu působit ve funkci sportovního manažera a po dohodě s Luďkem Cimrhanzlem jsme začali shánět posily. Tušili jsme, že nám někteří hráči odejdou, navíc jsme měli nejmladší tým v soutěži a ze sportovního hlediska bylo zřejmé, že bude třeba posílit a přidat do týmu zkušenost. V době, kdy jsem začal jednat s některými hráči, tak jsem také vstoupil do jednání s dlouholetým kamarádem Lukášem Mourkem, se kterým jsem působil v Žichovicích. Dostal se na jakési rozcestí, když měl s Žichovicemi možnost jít z prvního místa A třídy do kraje. Lukáš však zjistil, že nemá dostatek mladých hráčů z regionu. Jeho koncepce byla přivést do Žichovic nejvyšší soutěž v regionu a umožnit mladým klukům z okolí si tuto soutěž zahrát, oni však neměli zájem. Navíc podpora fotbalu v této obci nebyla velká a přišla řeč na to, proč to nezkusit ve Strakonicích. Je strakonický rodák, začínal zde s fotbalem, vazby na Strakonice tedy má, já jej propojil s vedením a majitelem klubu, zprostředkoval jsem nabídku převodu nějakých hráčů a tam vše začalo. Na schůzce se všichni domluvili na nové koncepci. Lukáš sem převedl osm hráčů, ale je třeba říci, že ne všichni jsou hotovými hráči do áčka. Vesměs jsou to kluci, kteří mají nějaké vazby na Strakonice. Buď zde pracují, nebo bydlí v blízkém okolí. Navíc jsme z Blatné přivedli Martina Rozhoně a Romana Zahrádku. Oba se zkušenostmi z vyšších soutěží.

Znamená to tedy, že mladí hráči, kteří se nedotanou přímo do sestavy prvního týmu, budou působit v béčku a budou připraveni naskočit do prvního týmu?

Tomáš Čakrt: Tady je třeba zdůraznit, že nám plno hráčů odešlo. Není to tak, že bychom najednou měli velký přebytek fotbalistů. Ve volném přestupním termínu nám odešlo či ukončilo činnost dvanáct hráčů. Takže na počet hráčů jsme na tom stejně jako před rokem.

Luděk Cimrhanzl: Co se týče hráčské kvality, tam bychom měli jít po těchto odchodech a příchodech nahoru.

V předchozí sezoně jste oba působili u prvního týmu mužů, pokračujete tak i nadále?

Tomáš Čakrt: Kompetence jsme si nyní rozdělili jinak. Do výkonného výboru byl zvolen Lukáš Mourek a má funkci sportovního ředitele. Má dva přímé podřízené. Karla Sládka, který bude plně zodpovědný za chod mládeže, a mě, který bude kompletně zodpovídat za muže. Rozhodovací pravomoci co se týče tréninku, koučování a podobně budou výhradně na Luďkovi.

Jak vnímá trenér kádr s novými jmény, která má nyní k dispozici?

Trenér Junioru Strakonice a Luděk Cimrhanzl.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Luděk Cimrhanzl: Je to velká výzva. S Tomášem v roli asistenta jsme veškeré věci konzultovali. Situace v loňské sezoně byla velice složitá. Nikdo nedokázal na vzniklé situace vytvořit šablonu. Snažili jsme se i přes různé zákazy a restrikce týmu plně věnovat. Kromě března, kdy se nesmělo pohybovat prakticky nikde, se poctivě trénovalo v podmínkách, které byly. Dělali jsme tréninky po dvojicích a pak po skupinách, které byly dovoleny. Tomáš se věnoval hráčům individuálně ať již s brankáři či hráči. To mladé kluky hodně posunulo a ve výsledku to bylo vidět i v následných přípravných zápasech. Pokrok u jednotlivých kluků byl markantní. Zapracovali jsme hodně na fyzické kondici, což se projevilo třeba v konfrontaci s Katovicemi. S mančaftem, který hraje o soutěž výše, jsme hráli po celý zápas rovnocennou partii. A to jsme i prostřídali a v závěru hráli s klukama, kteří odcházeli z dorostu. Zkrátka jsme sezonu uchopili tak, aby kluci ten rok úplně neztratili. To, že došlo k posílení, byla nutnost. Ještě než došlo k těmto změnám, tak jsme se stejně bavili o dvou či třech zkušených hráčích, kteří by byli schopni vytvořit funkční kostru mužstva. Velice se zlepšili oba gólmani, ale zkušenost chyběla na dalších postech a mohli jsme mít problémy, pokud by se sezona dohrávala. Posílení je krok k tomu, aby áčko i béčko mělo vyšší ambice. Rádi bychom hráli v horní polovině tabulek a pokud by to bylo možné, tak atakovali nejvyšší příčky. Je tu ta kvalita, po které jsme volali. Je tady spousta nových tváří, ale jsem rád, že mají na Strakonice vazby. V mnoha případech jsou rádi, že se dostali zpět do týmu z většího města, kde mají lepší podmínky co se týče zázemí, diváků a podobně. Věřím, že na vyšší ambice slyší i hráči, kteří přicházejí z Blatné, i když mají ve vyšších soutěžích odkopáno řadu sezon. Samozřejmě bychom chtěli Strakonice dostat do republikových soutěží. Dělali jsme zde postupné kroky, ale dvě kovidové sezony tomu nenahrály. Věřím tomu, že tým, který byl velice dobře fyzicky vybaven, získá příchodem nových tváří větší taktickou vyspělost.

Z béčka Junioru odešli oba trenéři, jak jste tuto situaci vyřešili?

Tomáš Čakrt: Máme to vyřešeno delší dobu, jen jsme o tom nemluvili nahlas. Shodli jsme se s Luďkem, že jeho otec, který je velice zkušeným trenérem, navíc pedagog, který toho má mnoho za sebou, by na to mohl slyšet. Já jej oslovil, měli jsme asi hodinovou schůzku, kde jsme hovořili o tom, co by se zde mělo změnit. Výsledkem toho bylo, že jsme si plácli.

Luděk Cimrhanzl: Nad tímto tématem jsme s tátou nedávno seděli a myslím si, že je poměrně odpočatý a při chuti. Jsem rád, že na nabídku slyšel. Budou tam mladí hráči, kteří potřebují rozvoj. Nejsou na tom někdy úplně dobře fotbalově, ale mají chuť trénovat, jsou do toho zapálení. Když budou trénovat, určitě přijde herní progres, nakouknou do krajské soutěže a časem mohou jít i výše. Já vždy mladým příležitost dával a pokud budou podávat kvalitní výkony v B třídě, budou mít dveře otevřené i do áčka. Navíc v B třídě to bude samé derby, divácky hodně navštěvované a pro mladé kluky to bude super. Pokud se tým dobře poskládá, může mít nejvyšší ambice.

Mezi hráči, kteří odcházejí, je i Petr Hovorka. Ten před časem přišel předávat bohaté zkušenosti mladým. Kam odchází?

Luděk Cimrhanzl: Vrací se domů do Cehnic. Poděkoval jsem mu. Za ten rok, co zde byl, tak se dobře podílel na chodu kabiny a motivaci pro mladé hráče. Co jej znám z mladších let, kdy býval někdy impulzivní, tak dozrál a byl příkladem pro ostatní. Trochu mě mrzí že se rozhodl odejít, ale respektujeme to. Práci odvedl a jestli se chce vrátit domů a dohrát tam kariéru, tak se sluší mu poděkovat a popřát mnoho štěstí.

Příprava na novou sezonu bude jen necelých pět týdnů.

Luděk Cimrhanzl: Je to tak. Bude to rychlé. S hráči jsme hovořili, aby se udržovali při individuální činnosti. Aby do přípravy přišli fyzicky připraveni a mohli jsme se věnovat herním činnostem. Příprava je nalajnovaná a do soutěže vstoupíme 8. srpna doma s Dražicemi. Od začátku je třeba šlapat, abychom neměli problém jako v první sezoně v krajském přeboru, kdy jsme platili docela krutou herní nováčkovskou daň.

A výhled do budoucna?

Tomáš Čakrt: Na výboru jsme se dohodli na dílčích změnách v práci s mládeží, zejména s přípravkou. Chceme zkrátka více dětí. Budeme dělat dále náborové akce a chceme do toho zapojit i Pavla Horvátha, který je také jedním z hráčů, který nás sporadicky posílí. Nebude to nijak zásadně, je vázaný trenérsky ve Viktorii Plzeň, takže to bude o tom, co mu dovolí povinnosti tam. Ale rozhodně se zde objeví a nastoupí. Chceme jej využít především při již zmiňovaném náboru dětí. Jinak, co se týká kategorie mužů, tak je cílem pro následující sezonu pohybovat se do pátého místa a každopádně chceme do tří let postoupit do divize, která do Strakonic určitě historicky patří.