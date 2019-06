Strakonice – V dalším kole fotbalové I.A třídy vyslal los na hřiště Junioru Strakonice prachatický Tatran. Domácí až nečekaně hladce zvítězili.

Junior Strakonice – Tatran Prachatice 4:0 (1:0). Již v 8. minutě se odhodlal Bálek k individuální akci od půlky, následně přihrál zpět Petráňovi, který neváhal a poslal z první centr do vápna na Mášku a ten pohotově rozvlnil síť – 1:0. V 10. minutě si to mohli zopakovat, a to když Petráň po lajně proletěl kolem obránců, přesně nacentroval na Mášku, ale tentokrát zakončení nevyšlo. Ve 22. minutě Juhaňák našel ve vápně Zelenku, který zblízka gólmana hlavou nepřekonal. Hosté sice podnikali rychlé protiútoky, ale ty končily většinou mimo naší branku. Důkazem byla 40. minuta, kdy šel sám na Lízala Lukeš, který v koncovce selhal.