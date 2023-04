/FOTOGALERIE/ V pátém kole nadstavby České ligy žáků U12 přivítali ve čtvrtek fotbalisté Junioru Strakonice nepříjemný celek SKP České Budějovice. Vítězství slavili domácí hráči.

ČLŽ U12: Junior Strakonice - SKP ČB 4:3 (2:3). | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice - SKP České Budějovice 4:3 (2:3)

Branky: 22. Voříšek Matyáš, 26. Baloušek Petr, 48. Šonský Josef, 66. Voříšek Matyáš - 6. Brož Martin, 29. Pintér Tomáš, 40. Plamínek David.

"Za výborného počasí a divácké kulisy z obou stran se hrál fotbal ve vysokém tempu už prvního hvizdu rozhodčího. Tým SKP ČB U12 ročník 2012, skvěle připravený a nutno říct, že i herně velmi silný, důrazný a fotbalový, se ujal vedení po první střele na branku domácích. Poté se hra vyrovnala a domácí Junior vyrovnal na 1:1 Matyášem Voříškem. Domácí ještě před pauzou poslal do vedení Petr Baloušek. Na gól soupeř ještě do první třetiny stačil odpovědět a první třetina skončila 2:2. Celkově se hrál vyrovnaný zápas ve vysokém tempu z obou stran, velmi bojovný, důrazný a vyhecovaný. Přesně toto jsme očekávali a počítali jsme s tím, s SKP se vždy hraje vyrovnaný zápas. Ve druhé třetině se ujal vedení tým z Českých Budějovic a Junior dokázal srovnat Josefem Šonským na 3:3. Poslední třetina byla o tom, kdo dá gól, vyhraje. V tom měl domácí Junior štěstí a podařilo se mu vsítit vítězný gól Matyášem Voříškem po asistenci Petra Balouška z nepřímého kopu. V závěru domácí tým neproměnil pokutový kop, kdy jsme mohli zápas dohrát ve větším klidu. Je nám líto, že nemůžeme střídat celé sedmičky a dát prostor všem, bohužel se potýkáme s malou kapacitou hráčů, spoustou nemocných a zraněných, ale to asi nemáme sami. I tak bychom chtěli kluky pochválit a popřát veselé Velikonoce všem dětem, rodičům i soupeřům," uvedli trenéři Petr Baloušek a Miroslav Herák.