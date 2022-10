Branky: 15' a 36' Milan Šedivý, 29' Václav Hanzlík, 33' Matyáš Homolka, 43' Michal Kovačik, 60' Michal Beneš - 41' Antonín Pufr. Sestava: Marek Rys - Mikoláš Novotný, Jan Volf, Václav Zloch, Martin Papež - Denis Oliver Šuba, Michal Kovačik, Daniel Steiner, Karel Čikala - Václav Hanzlík (c), Michal Beneš. Střídali: Milan Šedivý, Veronika Táborová, Matyáš Homolka, Jakub Vávra. Trenér: Vladislav Hájek, asistent Václav Hanzlík, vedoucí Darie Hájková.

Zasloužené vítězství po soustředěném výkonu, kdy jsme dokázali dobrý herní standard držet po celý zápas a nedali tak soupeři šanci vrátit se do zápasu. Hosty podržel brankář, který chytil několik našich samostatných nájezdů a uchránil svůj tým od dvouciferné porážky. Hosté si kromě vstřelené branky, kdy snižovali na 1:4, vytvořili ještě jednu vyloženou šanci v úvodu zápasu, to bylo z jejich strany vše, to my jsme měli šancí na dva zápasy. Celý tým zaslouží za dnešní výkon pochvalu!

I.A mladší žáci: SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013 - FC Chýnov/TJ Sokol Mladá Vožice 5:6p (3:3)

Branky: 4', 22' a 24' Matyáš Homolka, 31' Tomáš Kafka, 35' Jan Benada - 13'a 19'(p) David Svěchota, 28' Ondřej Filip, Jáchym Kadleček, 58' Jáchym Vácha. Soupiska: Adam Hübner (c) - Tomáš Hájek, Václav Kovačik, Jakub Vávra, Dominik Hebr, Tomáš Kafka, Vojtěch Sajfrid, Jakub Čikala, Matyáš Homolka, Michal Pilnáček, Jan Benada, Filip Kuncl, Jan Frče. Ttrenéři Miroslav Herák, David Punčochář, vedoucí Darie Hájková.

Škoda, tři minuty chyběly od zisku cenného skalpu dosavadního suveréna soutěže, v penaltové loterii byli hosté úspěšnější, přesto je pro nás bod, který byl zároveň první bodovou ztrátou hostů, úspěchem! Byl to zápas velmi dobré úrovně, kluci zaslouží za svůj výkon pochvalu!

Autor: Vladislav Hájek