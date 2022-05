Branky: 26', 28´ a 58´ Denis Pikolon - 54´ Jan Brůžek.

Sestava Volyně: Jakub Punčochář - Mikoláš Novotný, Václav Novák (c), Daniel Steiner, Dominik Beneš - Denis Oliver Šuba, Michal Kovačik, Denis Pikolon, Matyáš Homolka - Zdeněk Čikala, Matyáš Kural. Střídali: Václav Kovačik. Trenér: Vladislav Hájek, asistenti: David Punčochář, Jiří Steine,r vedoucí: Andrea Punčochářová.

Ani v šestém zápase jarní části soutěže jsme nenašli přemožitele a porazili Písek, který až do tohoto zápasu proplouval soutěží suverénně a neztratil ani bod!

Úvod zápasu vyšel lépe Píseckým, byli na balónu, dobře kombinovali a my měli potíže s jejich obsazováním. Naštěstí jsme je do těch úplně vyložených šancí nepouštěli. Oproti předchozím zápasům se nemohli dostat do hry naši útočníci, které výborně pokrývali písečtí obránci. Naštěstí jsme si pomohli standardkami. Ve 26´ zahrával z uctivé vzdálenosti Daniel Steiner trestný kop, jeho střelu vyrazil gólman hostů pouze na břevno a Denis Pikolon poslal odražený balón pohotově do sítě - 1:0. Za dvě minuty našel rohový kop Daniela Steinera správného adresáta, když se opět hlavou prosadil Denis Pikolon - 2:0. Po přestávce se kluci poučili z některých chyb, které jsme si v kabině vysvětlili, a hráli organizovaněji. Přesto se v 54´ gólově prosadil kanonýr hostů Jan Brůžek, když se v našem pokutovém území prosadil přes naše dva obránce a snížil na 2:1. Po kontaktním gólu jsme se snažili hrát aktivně, napadali soupeře při rozehrávce a získávali tak balóny v dobrých prostorech pro střelecké zakončení. Denis Pikolon se takto dvakrát zastřeloval, ale do třetice už mu to vyšlo a střelou zpoza šestnáctky zkompletoval hattrick - 3:1! V samém závěru ještě musel zlikvidovat vyloženou šanci hostů Jakub Punčochář a pak už jsme se mohli radovat! Kluci si užili s věrnými fanoušky závěrečnou "děkovačku", která jim byla odměnou za toto cenné vítězství.

Příští kolo zajíždíme do Blatné a podle toho, jak se tabulka vyvíjí, by to měl být přímý souboj o 2. místo.

Mladší žáci: SK Slavoj Volyně - FC Písek 2:6 (0:4).

Branky Slavoje: 37´a 52´ Matyáš Homolka.

Sestava: Slavoj Volyně: Karel Čikala - Matyáš Homolka, Václav Kovačik, David Nosákovec, Tomáš Hájek, Dominik Hebr, Tomáš Kadlec, Jan Frček, Patrik Podlešák, Radim Nový, Tomáš Frček. Trenér: David Punčochář, vedoucí: Darie Hájková.

K tomu, aby favorita naši mladší žáci více potrápili, potřebovali být v kompletním složení. Chyběl Jakub Vávra a především brankář Marek Rys. Mladším žákům opět pomohli kluci z přípravek a předvedli sympatický výkon.

Autor: Vladislav Hájek