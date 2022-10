Sestava domácích: Marek Rys - Mikoláš Novotný, Jan Volf, Václav Zloch, Martin Papež - Milan Šedivý, Michal Kovačik, Daniel Steiner (c), Karel Čikala - Václav Hanzlík, Michal Beneš. Střídali: David Nosákovec, Josef Benada, Veronika Táborová, Matyáš Homolka. Trenér: Vladislav Hájek, asistent Václav Hanzlík, vedoucí Darie Hájková.

Naše vítězná série skončila v předposledním podzimním kole na domácí půdě. Bohužel jsme si přenesli herní nepohodu z předchozího zápasu ve Vacově, Vodňanští toho dokázali využít a potvrdili svoji aktuální formu - čtyři výhry v řadě mimo jiné i v Blatné. Sice jsme měli dobrý vstup do zápasu a v pěti minutách si vytvořili tři dobré příležitosti, ale nic se z toho neurodilo. Poté se hosté dostali do zápasu a drželi s námi krok. My jsme se obtížně prosazovali přes urostlé obránce, střela ze střední vzdálenosti neexistovala, kombinace vázla. Přesto jsme mohli jít do šatny s vedením, když ideální centr z pravé strany nikým nehlídaný Vašek Hanzlík minul.

Po pauze se naše hra zlepšila a odehrávala se až na ojedinělé brejky hostů na jejich polovině, ale příliš šancí k vidění nebylo. Po zpětné přihrávce z levého křídla pěkně vypálil z hranice šestnáctky Mates Homolka, ale gólman výborně zasáhl a vyrazil balón na tyč. Po rohovém kopu Denyho Steinera si v jasné gólové situaci naši hráči navzájem překáželi a Vašek Hanzlík hlavičkoval těsně vedle tyče. Přesto nakonec mohly tři body zůstat doma, když zákrok na Milana Šedivého v pokutovém území posoudil arbitr jako penaltový, ale Vašek Hanzlík penaltu neproměnil. Zápas tedy skončil v normální hrací době 0:0. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější hosté v poměru 4:3. Za nás proměnili penalty Deny Steiner, Vašek Zloch a Vašek Hanzlík, neúspěšní byli Honza Volf a Michal Kovačik.

Po sérii 18 vítězství v řadě včetně minulé sezony, to ještě pod samostatnou hlavičkou, jsme našli přemožitele. Podzim uzavíráme v Hradišti a byť v oslabené sestavě, budeme chtít složit reparát!

I.A ml. žáci: SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013 - FK Vodňany 11:1 (7:1)

Branky: 5', 18' a 43' Matyáš Homolka, 2', 22' a 56' Vojtěch Sajfrid, 14' a 53' Jakub Vávra, 8' Adam Hübner, 17' Dominik Hebr, 33' Tomáš Kafka - 8' Šimon Kalčík.

Soupiska domácích: Tomáš Hájek - Václav Kovačik, Jakub Vávra, Dominik Hebr, Tomáš Kafka, Vojtěch Sajfrid, Jakub Čikala, Matyáš Homolka, Michal Pilnáček, Jan Benada, Jan Frček, Ondřej Nárovec, Adam Hübner. Trenér David Punčochář, vedoucí Darie Hájková.

Pohodové vítězství, kluci se prostříleli k dvoucifernému skóre a jsou s horším skóre za druhým Týnem /Vlt. nadále na třetí příčce.

Autor: Vladislav Hájek