Výsledky zápasů a komentáře 8. kola I. A třídy:

Stanislav Blažek, trenér: „Od začátku jsme soupeře přimáčkli a ze třetí šance dal v 8. minutě Koblic náš vedoucí gól. Byli jsme aktivnější, ale druhou branku jsme přidali v době, kdy jsme si vybírali oddechový čas – ve 31. min. zvýšil Krejčík. Ve druhé půli byl domácím vyloučen Sedlák a my jsme hráli víc než půl hodiny proti deseti. Měli jsme tlak, ale gólově jsme se už neprosadili. Domácí se mezi tyče netrefili. Můžeme litovat, že skóre nebylo vyšší – Strnad šel třikrát sám na gólmana a Šefčík trefil tyč. Vrátili jsme se opět k naší hře, jen ta koncovka…“

Klíčový okamžik: Druhý gól Krejčíka, který Volary definitivně položil.

Sestava: Matějovský – Kroupa, Kuncl, Peleška, Šefčík – Janus, Krejčík, Biněda, Koblic (12. Houska) – Strnad (82. Beneš), Blatský (74. Vlček).

Sedlice – Čtyři Dvory

5:2 (2:2)

Miroslav Škarvada, mluvčí: „Na nic jsme nečekali a hned jsme vrhli všechny síly do útoku. Ve 20. minutě nacentroval Ondřej Klíma před bránu hostů a Hrouda dal na 1:0. Ve 28. min. neproměnil sólo Ondřej Klíma. Prosadil se ale ve 34. min., když dával do prázdné branky. Soupeř hned nato snížil po chybě z levé strany a minutu před půlí po stejné chybě jako přes kopírák srovnal. Po obrátce jsme začali opět náporem, ale brzy začali iniciativu přebírat hosté. V 57. min. zazdili tutovku. V 70. min. však na druhé straně našel Běloušek centrem hlavu Ondřeje Klímy a ten dal náš třetí gól. Pár minut po něm přehodil gólmana Mikeš, na konečných 5:2 upravil v 81. min. střelec zápasu Ondřej Klíma.“

Klíčový okamžik: Tři góly domácích ve druhé půli v rozmezí 11 minut.

Sestava: Kahovec – Čapek (55. P. Obleser), V. Klíma ml., Šiška, Němec – Hrouda, Mikeš, Běloušek, Štolba – Kešner (58. Vonášek), O. Klíma (84. Čabrádek).

Dobrá Voda – Blatná

3:2 (0:0)

Michal Brabec, asistent trenéra: „V prvním dějství měl šanci Jiřinec, který šel ze strany sám, ale nedal. Půle tak skončila bez branek. Po obrátce byl v dobré šanci Vanduch, šel sám na gólmana, ale v rozhodujícím momentě upadl a my jsme z protiútoku inkasovali, to běžela 58. minuta. Nesložili jsme se a hned v 61. min. po pěkné střele do šibenice z pětatřiceti metrů srovnal Petr Čadek. Pět minut nato centroval na zadní tyč Paprštein, brankář míč podběhl a vedli jsme. V 86. min. po standardní situaci však domácí srovnali. Asi ve druhé minutě nastavení vsítili vítěznou branku – my jsme přestali hrát, protože jsme čekali, že sudí přeruší hru, Uldrichovi tekla krev.“

Klíčový okamžik: Neuhlídaná standardní situace za stavu 2:1 pro Blatnou, z níž domácí v 86. minutě vyrovnali.

Sestava: Fiřt – Hanousek (65. Krajzl), Pikolon, Mikolášek, Uldrich (89. Rubáš) – Skuhravý, P. Čadek, Kratochvíl, Paprštein – Jiřinec, Vanduch (85. M. Bulka).

Slavia České Budějovice – Osek

2:3 (1:2)

Jan Koželuh, asistent trenéra: „První poločas se odehrával spíše mezi vápny, přesto padly tři branky. Po půl hodině hry Herzig uvolnil Koželuha, který sám proti brankáři nezaváhal. Pár minut nato bylo však vyrovnáno, po chybě Uhra domácí srovnali. Když už se obě mužstva viděla v kabinách, proběhla akce jako přes kopírák – Herzig opět vyslal Koželuha, který znovu proměnil. Ve druhé půli byli aktivnější domácí a my jsme hrozili z brejků. Jeden z nich zakončil Kroupa, když si třetí gólovou přihrávku připsal Herzig. Soupeři se ještě podařilo snížit po trestném kopu deset minut před koncem, vítězství jsme však již udrželi.“

Klíčový okamžik: Vstřelený gól Oseckých do šatny, bojovnost ve druhém poločase.

Sestava:Chaluš – Hůzl, Jůn, Hradecký, Uher – Koželuh, Čapek, Kroupa, Benda (85. Zíka) – Herzig, Lenkey (89. Zacharda).

Příští zápasy (9. kolo): Osek - Rudolfov, Blatná - Dříteň, Katovice - Sedlice (vše v sobotu od 16 hodin).