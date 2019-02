Strakonicko - Premiérového bodového zisku se dočkali i další dva okresní zástupci. Osek doma porazil Malšice 2:0, Sedlice remizovala s Želčí 1:1.

Výsledky a komentáře I. A třídy – 3. kolo:

Osek – Malšice 2:0 (1:0)

Roman Remeš, asistent trenéra: „S výkonem hráčů, dodržování taktických pokynů a přístupem k tomuto utkání jsme moc spokojeni. Podařilo se nám vstřelit rychle první branku Kacetlem, která nám dodala potřebný klid. Nastřelili jsme ještě tyč Marouškem a břevno Kostkou, nakonec nás ale uklidnil až druhý gól v 80. minutě, kdy se opět prosadil Kacetl. Nyní zajíždíme do Chýnova a věříme, že i tam se střelecky prosadíme. Hráčům patří velký dík.“

Sestava: Chaluš – Kalianko, Mráz, Michalec, Rybák – Maroušek (86. Hoch), Schánělec (90. Čapek), Kacetl, Kostka, Novák – Carda (89. Kroupa).

Sedlice – Želeč 1:1 (0:0)

Přemysl Šroub, trenér: „Je to pro nás ztráta dvou bodů, doma jsme chtěli vyhrát. Ale první poločas jsme prospali a nechali se zbytečně zatlačit – nedostali jsme se do hry. O půli jsme si věci vyříkali, jenže hned po třech minutách přišla hrubá chyba Mikeše a hosté šli do vedení. Zbytek zápasu jsme kontrolovali a Našinec v 85. minutě srovnal. Za druhý poločas jsme si vyrovnat zasloužili, měli jsme hodně šancí. Škoda, že gól nepřišel dříve, měli jsme i na obrat ve skóre.“

Sestava: Charvát – Šrámek, Brom (46. Hrouda), Čabrádek, Obleser – Sádlo, Čapek, Mikeš, Němec (80. Musil) – Běloušek – Našinec.

Protivín – Katovice 0:2 (0:1)

Roman Malý, trenér: „Zápas jsme začali dobře a hned jsme mohli jít do vedení, když Kálal z malého vápna těsně minul. Hra byla velmi dobrá a snaha kombinovat se nám dařila výborně. A právě po pěkné kombinaci jsme šli do vedení – po několika narážečkách se dostal Černý po lajně k centru, ten proletěl obranou až na druhý roh velkého vápna a Kohout přesnou ranou k tyči načal stav utkání. Druhý poločas jsme nezačali dobře. Po několika špatných přihrávkách jsme se dostali pod tlak a několikrát nás brankář Švehla podržel. Potom se hra zbytečně přiostřila a moc pohledný fotbal už to nebyl. Zápas rozhodl Janus, který po přihrávce Kálala prostřelil brankáře. Nás těší výsledek, ale do dalšího duelu jsme přišli o Roučku a Cibulku. První dostal červenou kartu a druhý se vážně zranil.“

Sestava: Švehla – Kohout, Hajdušek, Bálek, Černý (90. Vlček) – Kuncl, Roučka, Cibulka (80. Vápeník), L. Blatský (67. Krejsa) – Janus, Kálal.