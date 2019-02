Blatná - Zimní fotbalový turnaj mužů Blatná Cup pokračoval 2. kolem. Opět se hrály jen dva zápasy.

Výsledky: Kestřany – Milín 4:3 (0:1), Levora 2, Pekárek, Kolář – Liška 2, Klouda. Blatná – Bělčice 2:2 (0:1), Brynda, No〜vý – Nusl, Ráž. Zápas Mirotice – Březnice byl odložen na sobotu 19. března.

Komentáře:

Josef Hornát, trenér Blatné: „Naši hru provází spousta nepřesností. Soupeř se dostal do vedení a mohl ho i navýšit. Ve druhé půli jsme konečně začali vyhrávat souboje uprostřed hřiště a měli víc ze hry. Před vápnem jsme ale pořád bezradní a prosadit se do gólové šance je neřešitelný problém. Remíza je spravedlivá pro oba týmy.“

Sestava: Fiřt – Skuhravý, Petrášek, Nový, Brynda – Polan, O. Rubáš, Kratochvíl, D. Rubáš – M. Bulka, Vanduch. Střídali Krajzl, Uldrich.

Luboš Krameš, trenér Bělčic: „Dobrá příprava přímo po soustředění. Měli jsme lepší začátek než soupeř a po nevyužitých dvou šancích jsme se dostali Nuslem do vedení. Domácí se po obdržené brance probudili a postupně měli víc ze hry. Druhý poločas jsme začali také lépe. Bohužel po naší vstřelené brance jsme dovolili soupeři, po našich chybách, během jedné minuty vyrovnat. Docházely nám již síly a Blatná si vytvořila převahu. A mohla se dostat do vedení. Penaltu ale zlikvidoval Kubík. Ke konci jsme se ještě dostali do velké šance, která však zůstala nevyužita. S ohledem na to, že jsme zápas absolvovali po soustředění a protočili jsme celkem sedmnáct hráčů včetně tří dorostenců, jsme s výsledkem spokojeni.“

Sestava: Lehečka – Cibulka, Krejčí, Soldát, Suda – Hanzlík, Krameš, P. Hevera, M. Hevera – Zeman, Nusl. Střídali Kubík – Krám, Mach, Ráž, D. Říský, Kočovský.

1. Blatná 2 1 1 0 4:3 4

2. Kestřany 2 1 0 1 5:5 3

3. Bělčice 2 0 2 0 4:4 2

4. Mirotice 1 0 1 0 2:2 1

5. Březnice 0 0 0 0 0:0 0

6. Milín 1 0 0 1 3:4 0

Program 3. kola (sobota 26. února): Milín – Mirotice (11), Bělčice – Kestřany (13), Blatná – Březnice (15).

Další zápasy

Příprava – muži: Pracejovice – Katovice B 1:8, D. Blatský 3, Mertl 2, Hájek, Baloun, Vašmucius. Doubravice – Štěkeň 4:3 (2:2), P. Srb, Z. Soukup, Kořán, Beran – Lhota 2, Páník.

Zimní turnaj mladších dorostenců ve Strakonicích – 2. kolo: Osek – Čkyně 0:1 (0:0), Uhlíř. Strakonice – Dražejov přeloženo, hraje se ve středu 23. února od 16 hodin. Volno měly Katovice.

Blatná Cup dorostenců – 2. kolo: Chanovice – Nepomuk 0:8 (0:4), Kanabza 2, Váňa, Vokurka, Voráček, Šneberk, Mora, Tomka. Blatná – Sedlice 17:2 (8:1), Mišiak 5, Peleška, Voborník 3, Kallmünzer 2, Martínek, Prokopec, Karvan, R. Šejvar – Makovec 2. Volno měly Bělčice.

1. Blatná 2 2 0 0 19:3 6

2. Nepomuk 1 1 0 0 8:0 3

3. Bělčice 1 1 0 0 3:0 3

4. Chanovice 2 0 0 2 1:10 0

5. Sedlice 2 0 0 2 2:20 0

MICHAL VANDUCH