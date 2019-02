Strakonicko - V 9. kole I. A třídy se hrála dvě okresní derby. Osek se s Vodňany rozešel smírně 1:1, béčko Strakonic vyhrálo v Katovicích 1:0.

Výsledky a komentáře 9. kola I. A třídy:

Osek – Vodňany 1:1 (0:1)

Jiří Slabý, trenér Oseku: „Zápas začal v režii hostů a do 12. minuty třikrát zahrozili, z toho v 10. minutě otevřel skóre Štěch, a to přesným lobem ze strany vápna, míč mu přihrál po vyhraném hlavičkovém souboji Hovorka. Poté se se hra vyrovnala a ke slovu jsme se do přestávky dostali jen my, ale bez efektu. Ve druhé půli se ve 48. minutě dostal do střelecké pozice hostující Hovorka, ale vysoko přestřelil, potom už jsme na hřišti byli vidět jen my se snahou prolomit střeleckou smůlu, kterou doprovází i sedm nastřelených tyčí ve třech zápasech. V 70. minutě se zády k brance na penaltě snažil hlavičkovat Kroupa vysoký balon, došlo ke střetu s brankářem, odražený balon poslal do branky Benda, pískal se však faul na brankáře, z mého hlediska dost nepochopitelně. Náš tlak vrcholil a v 84. minutě jsme se dočkali, když si Benda na levé straně vyměnil míč s Kroupou a na první tyči prostřelil gólmana. Tři minuty poté již za překonaným Novákem stihl zastavit míč před čarou jeden z obránců. Dál jsme bušili na bránu hostí, ale opět pouze tyč v podání smolaře Herziga zazvonila po jeho hlavičce.“

Sestava: Chaluš – Kacetl, Michalec, Kroupa, Hanáček – Čejka (58. Krejčí), Schánělec, Maroušek, Benda – Herzig, Carda.

Miroslav Vokatý, trenér Vodňan: „Začali jsme dobře, šli jsme do vedení a měli jsme další šance, které jsme bohužel nevyužili. To se nám vymstilo v závěru zápasu, kdy nás soupeř přehrával, podařilo se mu vyrovnat a jen díky naší dobré obranné činnosti jsme neprohráli. Převaha domácích byla znatelná. S bodem jsme spokojeni.“

Sestava: Novák – Machnyk, Žák, Konvička, Kapusta – Hojdekr (80. Krejčí – 92.Fiala), Josef Chalupský, Michal Vokatý, Bače – Hovorka, Štěch.

Sedlice – Olešník 4:0 (3:0)

Pavel Koubek, trenér: „Do zápasu jsme vstoupili výborně, po třiceti vteřinách jsme se dostali do velké šance. Poté střílel Našinec v 5. minutě jen do boční sítě. V 10. minutě se trefil Běloušek, který z trestného kopu nedal gólmanovi šanci. O deset minut později po jeho rohu Svoboda zvýšil. Potom měl šanci Olešník, svoji největší za celý zápas, střílel naštěstí jen do boční sítě. Ve 36. minutě opět zahrával roh Běloušek a gólman si míč srazil do branky. Skóre jsme uzavřeli v 63. minutě – Bělouškův trestný kop skončil ve zdi, odražený balon ale napálil z pětadvaceti metrů do šibenice Vláďa Klíma. Zápas se pak už jen dohrával.“

Sestava: Křišťan – V. Klíma, Svoboda, Mikeš, J. Obleser – Hrouda (58. M. Pecko), Čapek, Běloušek, Němec – Našinec (85. Káňa), Musil (65. Sladký).

Katovice – Strakonice B 0:1 (0:0)

Roman Malý, trenér Katovic: „Ve velice pohledném zápase byli hosté o branku šťastnější. Béčko Strakonic předvádí velmi rychlý a pohledný fotbal a naše mužstvo se dokázalo tempu přizpůsobit. Bylo vidět několik šancí na obou stranách a nakonec rozhodl gól z 53. minuty, kdy se dokázal prosadit Říský. Ve vápně se protáhl okolo obránce a následnou střelou do šibenice nedal Voseckému šanci. Sice jsme body nezískali, ale ukázali jsme, že fotbal hrát umíme a pokusíme se vyhrát příští duel v Branicích.“

Sestava: Vosecký – Vápeník (69. Beneš), Kuncl, Hajdušek, K. Malý – Kroupa, P. Bálek, Krejsa, Roučka, L. Blatský (82. Kálal) – Janus.

Stanislav Blažek, trenér Strakonic B: „Hned z prvního útoku měl stoprocentní šanci Košík, ale pouze nastřelil gólmana. Pak z rohu Peroutka trefil hlavou břevno a do třetice jeho střelu kryl brankář. Domácí zhustili střed hřiště pěti záložníky a problém nám také dělala jejich výšková převaha. Utkání nechybělo díky motivaci některých bývalých hráčů Strakonic nasazení a bojovnost. Katovičtí dobře bránili, naši branku ohrožovali víceméně ze standardních situací. Nám chyběla přesnost ve finální fázi. Druhý poločas se hrál nahoru–dolů, velkou šanci měl domácí Pavel Bálek, ale přestřelil. V 53. minutě přišel rozhodující moment, kdy po autu Kotrnocha Říský z otočky nedal Voseckému šanci a střelou do šibenice zajistil šťastnou výhru. K dobré úrovni zápasu přispěli Katovičtí obětavým výkonem, za který by si asi bod zasloužili.“

Sestava: Švehla – Rybák, Peroutka, P. Cibulka, Černý – Kotrnoch, Kuneš, Chalupa, Křivanec (87. Kohout) – Říský (90. Jevčák), Košík (66. Rejšek).

Netolice – Blatná 0:2 (0:1)

Karel Krejčí, trenér: „Hráči během dvou kol poznali, co od nich požaduji a plnili pokyny. Výhodou bylo i to, že se všichni uzdravili. Do vedení jsme se dostali po půlhodině hry, kdy utekl Nový, poslal centr na Šafandu, který na zadní tyči dorazil míč do brány. Druhý gól jsme přidali až pět minut před koncem, na zadní tyči se po centru přesně z voleje trefil Motejzík. Výsledek mohl být vyšší, ale i tak jsem rád za výhru 2:0. V naší hře byly i fotbalové momenty, jaké bych chtěl, aby byly k vidění. Takže jen v tom pokračovat.“

Sestava: Fiřt – Vanduch, Petrášek, Rubáš, Uldrich – Skuhravý (46. Motejzík), Řezáč, Brynda, Paprštein (85. Kratochvíl), Šafanda – Nový (80. M. Bulka).