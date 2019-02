Vejprnice, Strakonice - Fotbalové divizní dorostenecké týmy se Slavií prohrály. Starší družstvo podlehlo 1:2, mladší 2:3. V tabulce jsou Jihočeši shodně pátí.

Ilustrační foto | Foto: NAF

Výsledky a komentáře k duelům týmů divizních dorostenců SK Strakonice 1908 – 23. kolo:

Starší družstvo: Vejprnice – Strakonice 2:1 (1:0), mladší družstvo: Vejprnice – Strakonice 3:2 (1:0).

Martin Červinka, trenér staršího týmu: „Domácí rozehráli zápas ve vysokém tempu a do 20. minuty jsme byli v hluboké defenzivě. V 10. minutě šla Slavia do vedení. Asi od 25. minuty se přesunula iniciativa na naše kopačky a najednou bylo více rušno u branky domácích. Do slibné šance se dostal Hoch, ovšem s nabídnutou příležitostí zle naložil, střela Šípa jen těsně minula branku a opět Šíp se po rohu dostal k hlavičce, ale jeho angličan se místo do branky odrazil zpět do hřiště, přímo do náručí brankáře. Po přestávce se na hřišti přitvrdilo a po několika zákrocích se na obou stranách zažlutilo, ovšem v 62. minutě byl ostrý zákrok Kuneše sudím oceněn kartou červenou. Zanedlouho soupeř zvýšil na 2:0 a nám bylo jasné, že v deseti už těžko otočíme. Paradoxně jsme v početním oslabení hráli lépe než v plném počtu, v 74. minutě se po Brožově přihrávce dostal k míči Plavec a pro něho nebyl problém rozvlnit síť. Po obdržené brance se domácí stáhli do ulity, náš tým si sice vytvořil územní převahu, ale ta alespoň vyrovnání bohužel nepřinesla.“

Sestava: Drnek – Kohout, Horejš, Turek, Pospíchal (46. Bače – 75. Brož) – Kotrba, Kuneš, Šíp, Butnaru (70. Hrach) – Kovárna, Hoch (46. Plavec).

1. 1. FK Příbram B 23 13 4 6 65:38 43

2. Písek 23 12 3 8 51:39 39

3. Motorlet Praha B 23 12 3 8 43:35 39

4. Vejprnice 23 11 5 7 56:42 38

5. Strakonice 22 11 4 7 38:30 37

6. Rokycany 23 10 6 7 51:45 36

7. Prachatice 23 9 5 9 44:38 32

8. SKP Č. Budějovice 23 10 2 11 43:42 32

9. Český Krumlov 23 9 4 10 34:37 31

10. Vlašim 22 8 4 10 35:35 28

11. Benešov 23 8 4 11 43:50 28

12. Hořovicko 23 6 6 11 32:55 24

13. Klatovy 23 7 2 14 36:59 23

14. Domažlice 23 6 4 13 32:58 22

Jaroslav Kylberger, trenér mladšího týmu: „Lídr soutěže se dostal do vedení hned z první akce po hrubé chybě našeho stopera s brankářem. Když z první akce ve druhém poločase – po dalším kiksu středu obrany – zvýšili domácí na 2:0, vypadalo to s námi zle. Pak však začal úřadovat Nosek a podařilo se nám vyrovnat. Bohužel z rozehrání, po další hrubé chybě – tentokrát pravé strany – šikovně upadl domácí útočník ve vápně a opět jsme prohrávali. Když pak rozhodčí neposoudil stejný zákrok domácích jako penaltový a my jsme neproměnili několik šancí, skončil zápas výhrou domácích. Dobré však je, že utkání dohrávalo prakticky družstvo pro příští ročník.“

Sestava: Wagner – Tomášek, Vondrášek, Dvořák, Jarolím – Uher, Chvosta, Toman, Linhart – Nosek, Diviš. Střídali Pinke, Ouška, Dohonyi.

1. Vejprnice 23 18 3 2 87:22 57

2. 1. FK Příbram B 23 18 1 4 74:21 55

3. Benešov 23 13 4 6 41:41 43

4. Rokycany 23 12 5 6 50:25 41

5. Strakonice 22 13 2 7 52:30 41

6. Vlašim 22 11 3 8 33:32 36

7. Motorlet Praha B 23 10 5 8 49:31 35

8. SKP Č. Budějovice 23 10 4 9 49:29 34

9. Písek 23 8 6 9 33:28 30

10. Prachatice 23 6 1 16 30:62 19

11. Domažlice 23 5 4 14 18:57 19

12. Klatovy 23 5 3 15 26:69 18

13. Český Krumlov 23 5 2 16 28:62 17

14. Hořovicko 23 4 1 18 31:92 13