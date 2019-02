Strakonicko - O víkendu se v kraji hrálo druhé kolo I. A a I. B třídy.

Střelec dvou gólů Blatné Polan rozehrává další akci domácích, po které následuje standardní situace, ze které domácí vstřelili dalši branku. | Foto: Jan Škrle

I.A třída

Rudolfov – Katovice 3:1 (2:1)

Novosad, Kolařík, Hlubocký - Peleška

V druhém kole zajížděly Katovice do Rudolfova, kde se jim tradičně nedaří. V postupové sezoně zde Katovičtí prohráli dokonce 4:0. A historie se bohužel opakovala i letos. Rudolfov vstřelil první branku už ve 2. minutě. Peleška sice hned v 5. minutě srovnal, ale vlastními chybami umožnili Katovičtí hráčům Rudolfova ještě po přestávce dvakrát skórovat. Do druhého poločasu poslal trenér Běloušek na hřiště čerstvé mladíky, kteří hru viditelně oživili, ale k vyrovnání to bohužel nevedlo. Vlastní gól domácích nebyl uznán pro ofsajd a očekávaný závěrečný tlak Katovic byl utlumen vyloučením Koblice po dvou žlutých kartách. Katovice se tak vracely domů s prázdnou.

ČK: 71. Koblic

Sestava: Vitáček - Kuncl, Prokop (46. Beneš), Vlček P. (46. Papež), Malý - Šefčík, Peleška, Kroupa, Koblic - Krejsa, Horňák (65. Frühauf)

Blatná : Protivín 3:1 (1:1)

Mikolášek, Brabec, Polan

Michal Brabec asistent trenéra Blatné: ,,Do zápasu jsme vstoupili aktivně a soupeře jsme přehrávali až do prvního gólu, který vstřelil po zpětné přihrávce Mikolášek. Poté se hra vyrovnala, soupeř z ojedinělé akce vyrovnal. Do konce prvního poločasu byla hra na obou stranách hodně nepřesná a nedůrazná bez výrazných šancí. Po domluvě v kabině jsme soupeře přitlačili na jeho polovinu a dobývali jeho branku. To se podařilo až po sérii standardních situací, kdy po střele Bryndy dorazil do sítě Brabec. Poté jsme opět polevili, ale Protivín si nic nevyprodukoval. V závěru po pěkné akci pečetil naše vítězství Polan.

Sestava: Fiřt - Skuhravý, Petrášek, Mikolášek, Uldrich - Paprštein, Bulka M., Brynda, Kratochvíl - Polan, Brabec

Dobrá Voda – Strakonice B 4:0 (3:0)

Karel Sládek, trenér Strakonic B: ,,Bohužel utkání jsme nezvládli. Věděli jsme, že soupeř je velmi silný v útočné fázi, na což jsem i upozorňoval. První poločas jsme v obraně vytvořili mnoho chyb, za které jsme byli potrestáni. Brzy jsme prohrávali 2:0, ale i za tohoto stavu jsme měli vyloženou šanci, kterou ve 36. min neproměnil Kešner. Ovšem na konci prvního poločasu jsme dostali ještě třetí branku.Ve druhém poločase se naše hra výrazně zlepšila. V 57. min jsme se radovali ze vstřelené branky, kterou nám ovšem hlavní rozhodčí neuznal pro údajný faul na brankáře domácích. Ve zbytku zápasu jsme obdrželi ještě čtvrtou branku. Výsledek 4:0 vypovídá za vše. V příštím zápase proti Čimelicím budeme snažit prohru odčinit.“

Sestava: Švehla – Křiváček, Švihovec, Horejš (Horejš), Šrámek M. – Sokol, (Jevčák) Schánělec, Koubek, Křivanec – Kešner, Vršecký (V. Šrámek).

Sedlice – Lažiště 1:2 (0:0)

Svoboda – Svěchota, Hrbek

Pavel Koubek, trenér Sedlice: ,,Zápas pro nás začal velmi dobře a během poločasu jsme si vypracovali tři vyložené šance. Nejdříve Musil vystřelil do brankáře, který pohotově vyrazil. Druhou šanci neproměnil Němec a ani Klíma se po rohovém kopu gólově neprosadil. V druhé půli jsme soupeře zatlačili na svou polovinu, ale potrestal nás Svěchota po uvolnění se u postranní čáry a následné střele. Po hrubce gólmana vedli hosté již 2:0 když Pasákovu střelu dorazil Hrbek. Hráči ale závěr nevypustili a v 88. minutě stihli zkorigovat Svobodou na konečných 2:1. Hráče jsem pochválil za přístup, ale s proměňováním brankových příležitostí jsem nespokojen.“

Sestava: Křišťan – Klíma L., Čabrádek, Mikeš, Čapek, Hrouda ,Svoboda,Běloušek, Němec, Klíma O. , Musil

Osek- H.Planá 1:3 (0:2)

Jiří Slabý, trenér Oseka: ,,Nastupovali jsme s tím, že chceme potvrdit bod z venku, ale hosté si na nás počkali před vápnem a do ničeho nepustili. Naopak z první šance po křížné přihrávce se trefili do naší branky. Osek se dostal do veliké krize, která pokračovala. O 2 minuty později mohli hosté zvýšit hlavou přes vyběhnuvšího brankáře, ale jen těsně minuli. V 26. minutě při neobsazení v malém vápně jsme dostali dorážkou druhý gól a začalo se rodit překvapení. Nic nezměnila ani rybička Herziga ve 36 minutě. Naopak ve 40 min. mohli hosté opět skórovat, ale netrefili branku. Druhá půle začala malým zlepšením domácích, ale šance to nepřineslo. Až v 65 min. po pěkné (snad jediné) akci zamyslel Kroupa a podél brankáře snížil. V době platonického tlaku však obrana domácích opět chybovala v pokrývání hráčů a opakovala se situace jako při druhém gólu a bylo rozhodnuto. Za předvedený výkon jsme si body nezasloužili.“

Sestava: Vlček - Čapek, Krenk, Kroupa, Kalianko - Hanáček, Maroušek, Kacetl, Uher (72 Hromek) - Herzig, Carda.

I.B třída

Stachy – Sousedovice 0:3 (0:2)

Stanislav Blažek, trenér Sousedovic: ,,Na utkání jsme odjeli s cílem odčinit porážku od Vimperka. První poločas skončil 2:0 po střele Duby a hlavičce mladého Křížka. Domácí hrozili z nakopávaných míčů, kterým ale obrana s výborným Šilhanem v brance čelila skvěle. Uklidnil nás gól, při kterém střelu Rataje tečoval do branky Milan Glazunov. Díky vyloučení Tomáše Glazunova nás utkání stálo hodně sil, i proto chci hráčům poděkovat za předvedený výkon.“

Sestava: Šilhan – Vodvářka, Hůzl, Vondrák, Duba L. – Glazunov T, Duba F, Rataj, Duba M.– Křížek, Glazunov T.

KESTŘANY – KATOVICE B 1:1 (0:1)

Bez jediného náhradníka a s velmi nízkým věkovým průměrem odjížděla katovická rezerva do Kestřan. Vstup do zápasu měli katovičtí mladíci skvělý. Ve 3. minutě se z přímého kopu trefil Kotrba. Ten mohl o pár chvil později rychlé vedení ještě potvrdit, ale trefil jen břevno. Pak se do hry začali více dostávat zkušenější domácí. Ve 20. minutě trefil po rohu domácí Pekárek tyč. V 50.minutě byl po dvou žlutých kartách vyloučen katovický kapitán Martínek, hosté se soustředili na obranu a tlak domácích nabíral na síle. V 75. minutě mohl vyrovnat Pekárek, ale z pokutového kopu trefil opět pouze tyč. Když už to vypadalo, že si Katovice odvezou nečekané tři body, přišlo v 88.minutě zaváhání v obraně a vyrovnání. Remíza byla zřejmě zasloužená a získaný bod cenný.

ČK: 50.Martínek

Sestava: Vosecký - Podskalský, Vápeník, Kotrba, Baloun - Blatský D., Hadraba, Klecan, Veselý - Martínek, Vašmucius

Vimperk - Štěkeň 0:0

Drahomír Hájek st., trenér Štěkně: “ Utkání bylo od začátku v naší režii. Hlavně tedy prvním poločase, kdy jsme neproměnili několik vyložených šancí. Druhý poločas se postupně vyrovnával. Domácí měli také několil slibných šancí, ale nás vždy podržel výborný Čakrt v bráně. Myslím si, že jsme byli ke třem bodům blíže, bohužel již podruhé za sebou jsme vyhořeli v koncovce a nedali gól.“

Štěkeň: Čakrt - Kotrba, Švejnoha, Cížek, Zíka - Kovanda, Aleš(85.Prokeš),Macků, Hájek - Peterka, Lojík (86.Vaněk).

Diváků: 60

ŽK: 2:2 (Novotný, Sýs Petr - Čížek, Kotrba)

ČK: 0:1 (Kotrba 2xŽK)

Vladan Vršecký