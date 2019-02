Strakonicko - Bělčice, Katovice B a Lom budou v jarní části I. B třídy usilovat o udržení. O přední příčky bude hrát Štěkeň.

Štěkeňští fotbalisté mají po podzimu z okresních celků v I. B třídě největší důvod ke spokojenosti, skončili čtvrtí. Na snímku se raduje Čížek. | Foto: Jan Škrle

Tři ze čtyř okresních účastníků I. B třídy budou mít v jarní části, která začíná o tomto víkendu, starosti se záchranou.

Rezerva Katovic ve skupině B a Lom ve skupině C jsou po podzimu na předposlední 13. příčce, Bělčice ve skupině C desáté. Relativně v klidu tak může být ve skupině B pouze Štěkeň, je totiž čtvrtá.

Jak jsou mužstva připravena na odvetnou část?

ŠTĚKEŇ. Kouč Štěkně Drahomír Hájek je před startem jara optimistou. „Vidím totiž u kluků zlepšení. I po fyzické stránce jsme podle mě dobře připraveni. Když se k tomu přidá dobrý herní projev, bude to dobré,“ prohlásil. Podle Hájka za sebou mají jeho svěřenci kvalitní zimní přípravu, chválí si i účast. Mančaft opustil Páník, který zamířil na hostování do Katovic, ale přišel z Oseku Lojík, i když ten je nyní zraněný.

A co postup? Má Otavan tyto ambice? „Na prvního ztrácíme šest bodů, což není v tříbodovém systému nic. Postup? Kdyby se to povedlo, nebránili bychom se. Každopádně chceme hrát o přední příčky,“ zmínil se Hájek. Za největší konkurenty považuje trojici týmů před sebou.

BĚLČICE. „Je třeba se udržet. A jestli to bude na dvanácté, šesté nebo osmé příčce je jedno,“ uvedl k jarním cílům trenér Luboš Krameš. Za pozitivní považuje ze zimní přípravy to, že tým mohl využívat kvalitní terén a že se mu ukázaly nedostatky jednotlivých hráčů. Jinak je ale nespokojen. „Účast na trénincích byla slabá. Co se týče turnaje Blatná Cup, tam jsme sehráli dobře jen jeho první polovinu, druhá už byla vinou zranění a také kvůli pracovním povinnostem hráčů slabší,“ zdůraznil.

Natrénováno má však podle něj tým dobře. „Otázka je, jak to dokážeme prodat. Jaro bude také hodně o psychice, rozhoduje každý bod,“ poznamenal Krameš. Kádr posílil Soldát, do Francie odešel kvůli pracovním povinnostem Radek Zamrazil a achillovku si minulý pátek přetrhl Uhlíř, který tedy také bude chybět.

KATOVICE B. Jednoznačný cíl má pro jaro katovické béčko – zachránit se. „Tajným cílem je desáté místo,“ upřesnil kouč Karel Vach.

Kádr doznal jen málo změn. Činnost ukončil Behemský, naopak se vrátil z hostování brankář Kouba a na půlroční hostování přišel Vanda.

Kdo bude největším konkurentem Katovických? „Podcenit nemůžeme nikoho. Od osmého místa jsou týmy vyrovnané a bude rozhodovat momentální připravenost. V první části soutěže jsme několik zápasů mohli rozhodnout ve svůj prospěch, nakonec jsme ale remizovali. A tyto soupeře nyní máme doma, což by mohla být výhoda,“ uvedl Vach.

Zimní příprava se odehrála podle představ, trenéra těšila tréninková morálka a věří, že hráči dokáží prodat to, co natrénovali. S herní částí však Karel Vach není spokojený. „V přípravných duelech jsme hráli se slabšími týmy, hráči tak nemuseli hrát na maximum. Je v nich víc,“ zdůraznil. „Bo〜hužel, stále se nám také nepodařilo najít střelce. Není osobnost, která by rozhodovala,“ podotkl.

LOM. Kádr doznal několika změn, cíl ale zůstává – nováček se chce v soutěži udržet. „Hráči mají chuť se poprat o udržení, což je důležité. Je cítit odhodlání. Projevovalo se to i účastí na trénincích,“ řekl trenér Jiří Čabrádek. Poukazuje však na těžký úvod, kdy tým čeká venku Hradiště a poté hostí Čimelice. „Začátek bude důležitý. Půjde také o to, jak budou hrát ostatní. Od toho se bude vše odvíjet,“ dodal.

Mrzí ho však zranění Miroslava Mikeše mladšího, který bude chybět celé jaro. „Je to vůdčí osobnost mužstva, musíme se s jeho absencí vypořádat,“ zmínil se kouč. Kádr opustil Musil, který se vrátil do Sedlice, činnost ukončil Beránek. Naopak na hostování ze Sedlice přišel Mišiak a oddíl ještě jedná o příchodu Köhllera ze Sedlice. Po zranění se vrací Miroslav Mikeš starší.