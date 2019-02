Vodňany - Otázka posil? „Nějaká jména máme vytipovaná, už i jednáme, zatím však není nic definitivní,“ řekl obecně trenér Miroslav Vokatý.

Trenér FK Vodňany Miroslav Vokatý. | Foto: Jan Škrle

Fotbalisté Vodňan, kteří na podzim obsadili v tabulce krajského přeboru třinácté místo, tento pátek zahájí zimní přípravu.

V týmu došlo po skončení první části soutěže ke změně na trenérském postu, po Liboru Žákovi, který se rozhodl skončit, mužstvo převzal Miroslav Vokatý, který do té doby vedl Chelčice (okresní přebor). Sekretář oddílu FK Vodňany Vladimír Petřík ve čtvrtek také potvrdil, že asistentem Miroslava Vokatého bude Luboš Hrbek, který dosud působil v Netolicích.

Kádr je obdobný jako v podzimní části. Tým však postihlo několik odchodů. „Našinec začal trénovat se Strakonicemi. Pokud se neprosadí, vrátí se zpět. Ze studijních důvodů skončil Hornát,“ vyjmenoval ztráty Miroslav Vokatý. Jistý zatím není odchod Moravce, což zmínil vedoucí mužstva František Šobor.

Trenér Vokatý prohlásil, že bude ještě jednat se záložníkem Janem Jakšem o tom, zda bude pokračovat.

Naopak znovu zapojit by se měli také Petr Polanský a Josef Chalupský, který hrál za béčko. Trenér by samozřejmě přivítal, pokud by přišli i další hráči. „Nějaká jména máme vytipovaná, už i jednáme, zatím však není nic definitivní,“ řekl obecně.

Fyzickou přípravu by měl mít na starosti František Šobor, herní Miroslav Vokatý a Luboš Hrbek. „Začátek přípravy bude zaměřen na vytrvalost a posilování, jednou týdně budeme chodit cvičit do haly,“ přiblížil Šobor.

Od příštího pátku bude tým až do konce února využívat – vždy v pátek – umělou trávu ve Strakonicích. Vodňany se účastní turnaje Dudák Cup ve Strakonicích, který začíná už v sobotu.