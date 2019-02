Strakonicko - Strakonické béčko porazilo Blatnou 1:0, hostům nebyly uznány dvě branky kvůli ofsajdu. Vyhrály i Osek a Sedlice.

Výsledky a komentáře 11. kola I. A třídy:

Osek – Volary 5:0 (1:0)

Jiří Slabý, trenér: „Výhra se nerodila lehce. První poločas byl vyrovnaný, šanci hostů zlikvidoval Vlček, na opačné straně Kroupa i Uher mířili těsně vedle. Obrat k lepšímu výsledku přinesla situace ze 41. minuty, kdy Herzig rozehrál přímý kop a Čapek využil výhodné pozice a poslal nás do vedení. Po půli se již hrálo pouze na jednu branku a po dlouhém půstu se dvakrát trefil Carda – v 55. minutě hlavou a tři minuty nato střelou z dvaadvaceti metrů. Po hodině hry Sýkora využil kolmici od Kroupy. Skóre uzavřel hlavou Herzig po centru Kroupy.“

Klíčový okamžik: Vedoucí gól Oseku těsně před přestávkou a dvě rychlé branky na začátku druhého dějství.

Sestava: Vlček – Hůzl (56. Zacharda), Jůn, Sýkora, Uher – Hanáček, Herzig, Čapek (73. Soukup), Kalianko – Kroupa, Carda (60. Kinkor).

Netolice – Sedlice 3:4 (3:2)

Miroslav Škarvada, mluvčí: „Přivezli jsme první tři body ze hřiště soupeře. V zápase plném hrubých chyb prokázali naši hráči sílu zvrátit průběh utkání. Domácí se ujali vedení již v 1. minutě, hned v 6. minutě ale hlavou vyrovnal Jindřich Šiška. V 11. minutě šel soupeř opět do vedení. Navíc v 23. minutě vedly Netolice už 3:1. Po půlhodině hry z trestného kopu snížil Běloušek. Na začátku druhého poločasu vyvinuli domácí velký tlak, ale bez gólového efektu. My jsme do otevřené obrany podnikali nebezpečné útoky a v 67. minutě po samostatné akci Mikeš vyrovnal. V 88. minutě se po rohu nejlépe zorientoval Němec a dal naši vítěznou branku.“

Klíčový okamžik: V defenzivě udělali Sedličtí o chybu méně, lepší byli i v ofenzivě.

Sestava: Kahovec – J. Obleser, V. Klíma ml., Mikeš, Čabrádek (77. I. Šiška) – J. Šiška, Běloušek, Němec, P. Obleser – Hrouda, Štolba.

Strakonice B – Blatná 1:0 (0:0)

Karel Sládek, trenér Strakonic B: „Doma jsme potřebovali uspět, ale věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. V první půli dvakrát neuspěl Kálal: jednou gólman jeho pokus vyrazil, podruhé hráč zakončil své sólo slabou střelou. V závěru poločasu nás soupeř přečíslil a dal gól, který ale pro ofsajd nebyl uznán. Rozhodující moment přišel v 63. minutě, kdy vstřelil naši vítěznou branku Kotrnoch. Poté jsme ale nehráli to, co bychom měli, a Blatenští stupňovali tlak. V 73. minutě hosté vyrovnali, gól však nebyl uznán, opět pro ofsajd. Vůlí jsme už těsný náskok udrželi.“

Klíčový okamžik: Vstřelený gól a to, že Strakonice dokázaly odolat závěrečnému tlaku Blatenských.

Sestava: B. Mára – Rybák, M. Káník, P. Cibulka, Hanzlík (75. Sokol) – Farták, M. Šrámek, Schánělec, Kotrnoch (80. V. Šrámek) – Kálal, Horňák.

Michal Čadek, trenér Blatné: „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme hráli, ale gól dal soupeř. My jsme se sice trefili dvakrát, ale ani jedna branka nám nebyla pro ofsajd uznána. Při prvním gólu o ofsajd šlo, ve druhém případě to byl podle mě regulérní gól.“

Klíčový okamžik: Výkon domácího brankáře Bohumila Máry. „Jako další bych dodal neznalost pravidel pomezního sudího,“ doplnil Michal Čadek.

Sestava: Fiřt – Vanduch, Pikolon, Mikolášek, Uldrich (46. Kratochvíl) – Skuhravý (70. Poláček), P. Čadek, Petrášek, Brynda – Nový, Polan (75. M. Bulka).