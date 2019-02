Strakonice - Šéf SK Strakonice 1908 Michal Káník: „Chtěl bych Jaroslavu Voříškovi poděkovat za ty dva roky práce tady, která je vidět.“

Strakonickému týmu se v posledních zápasech nedařilo. Odnesl to trenér Jaroslav Voříšek, který musel nedobrovolně skončit. | Foto: Jan Škrle

První sérii mizerných výsledků z úvodu sezony trenér divizních fotbalistů Strakonic Jaroslav Voříšekještě ustál.

Druhou už ne!

Šňůra pěti posledních zápasů bez výhry, ve kterých hráči navíc nepředváděli uspokojivé výkony, mu zlomila vaz.

V úterý jej vedení odvolalo. „Tým nepodával výkony, jaké by měl. Zkoušeli jsme to po dobrém i po zlém, ale nepomohlo nic. Jsou ještě tři kola do konce soutěže a my k jistotě potřebujeme získat tři body. Proto věřím, že léčba šokem zabere,“ vysvětluje šéf klubu Michal Káník.

Jaroslav Voříšek už ve středu přiznal, že odvolání nečekal. „Ale taková je trenérská práce. I tohle k ní patří,“ dodává. „Doufám, že se mužstvo zlepší. Přeju klukům, aby se jim dařilo a zlepšili si pokaženou reputaci. Je to tým, který má kvalitu.“

To, že nyní už bývalý kouč nedobrovolně skončil, zaskočilo i hráče. „Bylo to pro mě velké překvapení. Pro spoustu kluků včetně mě nepříjemné překvapení,“ konstatuje kapitán týmu Tomáš Kostka.

Současně ale dodává, že bere situaci tak, jak je. „Teď je důležitý nadcházející zápas s Jankovem. Věřím, že ho Strakonice zvládnou. Na to je potřeba se soustředit," shrnuje Kostka.

Jiná spolupráce? Voříšek řekl ne

Vyvrcholením krize byla vysoká porážka Strakonic 1:6 v minulém kole v Domažlicích. „Podali jsme výkon na úrovni I. B třídy, který nesnesl měřítko. To byl ten impuls,“ přibližuje Káník. Podle svých slov přemýšlel až do úterý, zda Jaroslava Voříška odvolá, či nikoliv. „Tým je v letargii. To byl důvod, proč jsem přistoupil k tomuto kroku,“ hájí své rozhodnutí šéf klubu. Současně však tvrdí, že hlavní vinu na špatných výsledcích mají hráči. „Je to v jejich přístupu, v jejich morálce.“

Jankov, Doubravka a Klatovy. To jsou zbývající soupeři týmu od Otavy v letošní sezoně. Proti nim už tým povede nová trenérská dvojice – nynější trenér starších dorostenců Pavel Koubek a dosavadní asistent u A–týmu Josef Tisot. „Spojili jsme dorost a muže dohromady. Pavel Koubek a Josef Tisot povedou tým do konce soutěže. Uvidí se, jak to bude fungovat. Je možné, že budou pokračovat dál,“ upřesňuje Michal Káník.

Pro Pavla Koubka je nabídka trénování podle jeho vyjádření výzva a nový impuls do další práce. „Taková nabídka se neodmítá,“ říká. Cíl je jasný: pozvednout mančaft a ještě získal alespoň tři body. „Potřebujeme je, i když ohrožení sestupem už je spíše v rovině teorie,“ zdůrazňuje.

I přes situaci, která nakonec vyústila ve Voříškův předčasný odchod, hodnotí Michal Káník jeho práci kladně. „Chtěl bych mu poděkovat za ty dva roky práce tady, která je vidět. I když situace nebyla vždy lehká. Ani do budoucna se nebráním další spolupráci,“ prohlašuje Káník. Tu mu nabídl už nyní – Voříšek dostal nabídku na post šéftrenéra mládeže. Odmítl ji. „Bylo by to spíš papírování, není to práce, kterou bych chtěl dělat. Chci trénovat,“ vysvětluje Voříšek.

A jak bude Jaroslav Voříšek vzpomínat na téměř dvouleté angažmá ve Strakonicích?

„Budu vzpomínat v dobrém. Byla to dobrá zkušenost. Podle mého mínění jsme kromě letošního jara hráli docela pohledný fotbal. V mnoha duelech jsem měl dobrý pocit nejen z výsledku, ale i z naší hry. Žádnou zášť cítit nebudu,“ zmiňuje se. „Myslím si, že jsem svou práci odvedl dobře. Vyhovovala mi spolupráce s Pepíkem Tisotem. Vycházeli jsme si vstříc, je to výborný člověk. Chci jemu i hráčům poděkovat za spolupráci.“