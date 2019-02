Strakonice - Fotbalisté Strakonic doma remizovali s Motorletem Praha 1:1 (0:1).

Mizérie fotbalistů Strakonic z posledních zápasů pokračuje. Tým opět nevyhrál a po herní stránce znovu nepřesvědčil.

Ve 26. kole divize Jihočeši doma remizovali s pražským Motorletem 1:1 (0:1). Pozitivem je alespoň to, že tým od Otavy po 336 minutách vstřelil gól.

„Nakonec musíme být s bodem spokojení. Opět jsme si nevytvořili větší příležitost, snad vyjma Cibulky v úvodu utkání, který měl být ale důraznější. A v poslední hlavičkoval sám Šafránek, ale trefil jen gólmana,“ přiblížil trenér Jaroslav Voříšek.

Hosté se dostali do vedení pět minut před přestávkou po hrubé chybě brankáře Charváta. „Byla to opravdu školácká chyba. Ale to se stane i lepším gólmanům,“ konstatoval kouč.

Podle něj hráli hosté lepší fotbal. „Soupeř měl hlavně větší touhu urvat body. Byl i pohyblivější, hráči o sobě věděli,“ zmínil se Voříšek.

Strakoničtí bohužel navázali na minulé mdlé výkony.

Vázla kombinace, přesnost. Branku vstřelili z penalty po faulu na Patrika Káníka v 59. minutě, proměnil ji kapitán Kostka. „Až Patrikův příchod do druhého poločasu nám pomohl. Dokázal přejít přes hráče, nacentrovat, byly na něj fauly. Bylo dohodnuto, že nastoupí jen v případě potřeby, po zranění to stále není ještě stoprocentní. Nastoupil a pomohl,“ vysvětlil Voříšek.

Už před zápasem kormidelník zdůrazňoval, že je potřeba vyhrát, aby se mužstvo posunulo v tabulce výš. „Měli jsme vyhrát, zvlášť se soupeřem ze spodních pater. Je to ztráta.“

Čtyři utkání v řadě se strakonický tým trápí. „Musí to být v psychice, když jsme ještě před čtyřmi koly hráli dobrý fotbal s týmy z čela,“ kroutil hlavou trenér. „Teď se trápíme. Nevím proč. Hráči jsou v útlumu, nic se nedaří. Není nikdo, kdo by na sebe vzal zodpovědnost, protivníka něčím překvapil. Chybí nám šťáva, dynamika, větší touha po vítězství,“ shrnul Jaroslav Voříšek.