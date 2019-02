Vodňany - Vodňanští fotbalisté se rozešli s Pískem B nerozhodně 2:2.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Se čtvrtým týmem tabulky uhráli fotbalisté Vodňan bod. S Pískem B se v sobotu 15. října rozešli doma v rámci 10. kola Chance krajského přeboru smírně 2:2 (1:0).

Jenže v tomto případě získali Vodňanští JEN bod, dvakrát totiž vedli a o výhru přišli až v závěru. V tabulce patří nováčkovi soutěže po 11 odehraných zápasech desáté místo se 14 body na kontě.

Hodnocení trenéra Miroslava Vokatého: „Pokud bych byl nestranný pozorovatel, tak bych řekl, že remíza 2:2 je spravedlivá. I když jsme měli víc vyložených šancí. Ale podle průběhu zápasu musím říci, že jsme body ztratili. Soupeř dohrával v deseti a vyrovnal tři minuty před koncem. Tým nemá asi takovou zkušenost dotáhnout takový duel do vítězného konce. V obraně jsme hru otevřeli, Písečtí zaútočili a z trestného kopu vyrovnali. Jinak to byl dobrý zápas, z velkého množství šancí jsme však proměnili jen dvě. Utkání také ovlivnilo to, že se hned na začátku zranil stoper Hajný, musel jsem tedy stáhnout Machnyka a to poznamenalo útočnou hru. Dvořák si ale nevedl špatně. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale před zápasem bychom brali i bod. Ale po utkání převládlo spíše zklamání než spokojenost.“

Sestava: Novák – Kapusta, Konvička, Hajný (16. Dvořák – 80. Motejzík), Michal Vokatý – Bače (64. Vítovec), Volmut, Josef Chalupský, T. Vokatý – Krejčí, Machnyk.