Strakonice - Tým od Otavy ve šlágru 10. kola nevyužil své šance, hosté rozhodli v 65. minutě.

STRAKONICE – BENEŠOV 0:1 (0:0)

Sobotní dopolední souboj druhého s prvním vyhrál hostující lídr tabulky. Domácí opět doplatili na neproměňování šancí. Skóre se mohlo v jejich prospěch měnit hned v úvodu, ve 4. minutě pěkně vystřelil Rein, ale gólman Capouch míč bravurně vyrazil a vyznamenal se i o chvíli později při další střele Strakonických, kterou vyrazil nohou.

Jihočeši hráli aktivně, za celý první poločas soupeře k ničemu nepustili. V 16. minutě nevyužili další stoprocentní šanci z bezprostřední blízkosti. Tlak domácích byl permanentní, ale hosté dobře bránili a v bráně měli skvělého Capoucha.

Po obrátce se obraz hry změnil, v úvodu byli lepší Benešovští. V 53. minutě se dostali do první vyložené šance, kdy Dominik Němec předložil míč do vápna Kučabovi, toho ale vychytal brankář Liška.

O deset minut později se připomněli Strakoničtí, Repa však poslal míč sám před brankou nad břevno. A tak udeřilo na druhé straně, a jak se ukázalo, byl to klíčový moment: balon dostal Dominik Němec, který z úhlu v šestnáctce prostřelil Lišku. V 73. minutě vyšel ze skrumáže ve vápně hostů opět vítězně gólman Capouch.

Necelých deset minut před koncem hostující Vrňák dostal míč do vápna, ale dříve u něho byl dobře vyběhnuvší Liška, útočník Benešova ale souboj dohrál a do strakonického gólmana nešetrně zajel, za což viděl žlutou kartu.

V 85. minutě se aktivní Dominik Němec propracoval do zakončení, ale jeho chytrá střela skončila jen těsně vedle tyče. Strakoničtí se pak tlačili do vápna soupeře, kam posílali jeden centr za druhým a snažili se o střelbu, ale vyrovnání se nedočkali.

Komentáře trenérů

Jindřich Dejmal, Strakonice: „Byl to zápas dvou poločasů. Po první půli jsme měli vést o tři góly, o dva minimálně. Měli jsme velkou převahu. Upozorňovali jsme hráče, že soupeř hraje na brejky – a také po jednom z nich udeřil. Benešov nás za celý zápas ohrozil dvakrát, to je hodně málo na to, aby tady vyhrál 1:0. Ke konci jsme ztráceli hodně sil, hráli jsme už bezhlavě, vabank. Lítali jsme za míčem, takže se z toho staly atletické závody. Ke konci už hráči, vysokoškoláci, kteří tady nemohou trénovat, ztráceli síly. Museli jsme vyměnit dva obránce – Dvořák a Horejš už nemohli. Při řádném tréninku bychom vydrželi celých devadesát minut a tohle by se vůbec nestalo.“

Martin Bárta, Benešov: „Jsem spokojený, získali jsme tři body na horké půdě Strakonic. Jsme jediný tým, který tady dokázal vyhrát, kluci to na těžkém terénu odbojovali. Měl jsem trochu problémy se sestavou, před utkáním mi ze středu zálohy vypadl Petr Havlíček, konstruktivní hráč. Takže jsem z útoku musel stáhnout Martina Turka. Měli jsme větší touhu po gólu, i když na druhou stranu musím říci, že v první půli jsme se bránili a mohli jsme inkasovat. Ve druhé jsme však mohli dát tři góly z brejků. Byl to zápas o jednom gólu a bohudík, štěstí stálo na naší straně.“

Fakta

Branka: 65. D. Němec. Rozhodčí: Vlasjuk – Duchoň, Pechanec. ŽK: 0:1 (81. Vrňák). Diváků: 85.

Strakonice: Liška – Horejš (78. Hájek), Sláma, Simić, Dvořák (72. Glazunov) – Repa, Bambule, Janů, Rein (72. Šimánek) – F. Němec, Jelovac.

Benešov: Capouch – Zoubek, Žák, Hrubý, Braný – Kučaba (90. Chomát), Bredler, Turek, Štěpán – D. Němec (90.+2 Večeřa), Vrňák (84. Popelka).