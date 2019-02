Strakonice - Votice povede na Křemelce bývalý trenér SK 1908 Ivan Pihávek.

Asistent trenéra SK Strakonice 1908 Přemysl Šroub. | Foto: Jan Škrle

Na Křemelku přijede v neděli 27. září těžký soupeř z Votic, které se představí s bývalým strakonickým trenérem Ivanem Pihávkem. V mužstvu Votic taktéž působí Dušan Lizák, který ve Strakonicích hrál třetí ligu.

Přemysl Šroub, asistent trenéra Strakonic k utkání s Voticemi: „Začal trénovat Brozman, v základní sestavě ještě nebude, ale měl by nastoupit v sobotu za rezervu proti Blatné. Roučka marodí s kolenem, jinak jsou všichni zdraví. Sestava by měla být stejná jako na Meteoru, i když můžou nastat ještě změny. Votice jsme ještě letos neviděli, ale určitě budeme chtít doma konečně vyhrát. Hrajeme na pouť, takže čekáme, že přijde hodně lidí a pomohou nám k výhře.“

Trenér Votic Ivan Pihávek před zápasem ve Strakonicích: „Po prohře s Benešovem sáhlo vedení k sankcím vůči mužstvu, které můžeme zachránit jen úspěšnými výsledky v dalších zápasech. Musíme alespoň částečně bodovat ve Strakonicích a vyhrát doma s Malší Roudné. Musíme se k tomu postavit čelem. Do této situace jsme se dostali sami a nikdo nám z ní nepomůže. Jen my sami. Po derby byla u mě, hráčů a vedení vidět flustrace a zanechalo to následky. Na začátku týdne proběhly pohovory, ale na středečním tréninku jsme vše uzavřeli a poté se již věnovali přípravě zápasu ve Strakonicích. Musíme udělat maximum, abychom v neděli v půl sedmé byli úspěšní. O Strakonicích mám informace z utkání s Příbramí a byl jsem se na ně podívat na zápase na Meteoru Praha, kde poprvé se štěstím v závěru vyhrály. Po špatném začátku do mužstva přišli hráči z Písku, z Klatov, z béčka Budějovic a Rakouska. Nechci se na nic vymlouvat, my tam musíme být úspěšní, nemusíme koukat, kdo proti nám hraje, vždyť jsme všichni z masa a kostí. Všichni jsou kromě Gazmenda, který je po operaci plastiky vazů, v pořádku. Do sestavy se nám vrací Viskup a Neuberg s Rezkem, kteří si odstáli disciplinární trest. Ve Strakonicích se zkusíme zaměřit na obrannou fázi, neinkasovat, nepřipravit soupeři šanci a pokusit se nějakým úspěchem uspět vpředu.“

Autor: Vladan Vršecký