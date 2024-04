/OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté Znakonu Sousedovice neměli zrovna dobrý start do jarní části…

V těch prvních třech jarních zápasech jsme měli i trochu smůlu, protože například proti Hluboké se nám s trochou štěstí mohlo podařit bodovat. Nad Mirovicemi jsme doma vedli 3:1 a nechali si dát dva góly během deseti minut. Ale měli jsme před sebou nejdůležitější zápasy jara a na ty se museli připravit na 110 procent a zvládnout je. A to se nám podařilo. Škoda ještě té remízy se Samicemi, ale ta byla asi spravedlivá.

Na podzim jste získali 14 bodů. První tři zápasy na jaře výsledkově nevyšly. Co jste si v kabině řekli před sérií zápasů s týmy ze spodní poloviny tabulky?

Důležité bylo vítězství ve Svinech. Na ty se vám daří. Doma jste jim dali pět gólů, u nich tři.

Myslím si, že nám sedlo i hřiště, které bylo krásné. Měli jsme mnohem více šancí než domácí. Možná jsme je trochu překvapili. Od toho zápasu hrajeme mnohem lépe než předtím.

Nyní jste měli Jankov, který hrál o život a nesměl doma ztratit. Jak to bylo těžké?

Pro mě to bylo těžší, než jsem čekal. Prvních pětadvacet minut vypadal Jankov aktivnější, ale vypracoval si jen jednu gólovou příležitost. Jinak nás nijak extra neohrozili. Byli sice více na míči, ale pak udělali obrovskou chybu v rozehrávce. My jsme dali gól na 1:0 a uklidnili se a přidali další dva góly. Ve druhé půli Jankov zase začal silně, ale potom jsme si vytvořili pět či šest gólových šancí, které jsme neproměnili. Takže za mě zasloužená výhra.

V posledních zápasech již máte silnější lavičku. Dříve jste měli na střídání jen dva hráče a teď se to zdá být lepší.

Je to tak. Hlavně nám výborně funguje propojení s béčkem. Tomu se daří, kluky to baví, takže když je možnost, tak kdo chce, pomůže klukům z béčka a naopak. Zapojení dorostenců je skvělé pro naši budoucnost, jsou to šikovní kluci, kteří, pokud na sobě budou pracovat, budou přínosem i pro áčko.

Po několika zápasech se soupeři ze spodku tabulky nyní máte Roudné, které je srovnatelné s vedoucí Hlubokou.

Čeká nás mnohem těžší zápas, než co jsme měli teď. Ale doma určitě nechceme prohrávat. Musíme se na ně dobře připravit. Mají mladý běhavý tým, kvalitní fotbalisty. Viktor Kadlec dal 30 gólů, je to nadstandardní fotbalista. Musíme si pohlídat jejich klíčové hráče. Když budeme bojovat a hrát jako dosud, nebojím se, že bychom nemohli bodovat.

Naťukl jste předtím béčko. To vede okres. Chtějí kluci postoupit do I.B třídy?

Nálada v béčku je taková, že kluci chtějí vyhrát. Jsou nastaveni na vítězství. O postupu mluvit, je ještě předčasné. Ještě je dost kol. Pro béčko by musely přijít posily, protože I.B třída je úplně o něčem jiném. Béčko si to už vyzkoušelo před pár lety, kdy se jezdilo ven většinou jen pro vysoké porážky a pak se to zachraňovalo doma. O tom bude čas si promluvit, až pokud se vyhraje okres

Tehdy to byl tlak na klíčové hráče áčka, že museli chodit i za béčko.

Někdy to bylo i vynucené. Kluci prostě říkali, že musíme. Ale teď je to úplně jiné. Béčko má dost lidí. Dříve jich bylo sotva jedenáct, ale teď je jich dost a je to jen o tom, kdo si chce jít z áčka zahrát, tak jde.