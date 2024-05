Jestli to bylo kruté, těžko říci. Myslím si, že tentokrát jsme předvedli docela dobrý výkon, kombinačně jsme byli na výši, dali pěkné góly. Věděli jsme, že Vacov je také fotbalově na dobré úrovni. Minule nastříleli sedm branek a čekali jsme, že budou hrát ofenzivně a také to tak bylo. Pro nás je to výhodné, když máme fotbalově laděného soupeře, jako jsme my. Hraje se nám rozhodně lépe, než když soupeř jen brání a zkouší to na brejky.

Vy jste v podstatě, až na pár situací ke konci zápasu, soupeře do ničeho nepustili. Zahráli jste si to zezadu dobře a v útoku jste proměnili skoro všechny šance.

Je to tak. Navázali jsme na výkon z předchozího domácího zápasu se Štěkní, kde jsme také soupeři nedali žádnou šanci a vyhráli 6:0. V defenzivě jsme si zahráli to svoje. Obrana fungovala výborně i tentokrát a v zakončení jsme měli docela slušnou úspěšnost proměňování šancí.

Nevím, co by se muselo stát, aby jste nepostoupili. Jak nad tím přemýšlíte?

Čím blíže to je, tím víc jsme nervozní. Všichni si to tady moc přejeme, jdeme za tím od prvního zápasu a nechceme si to pokazit. Chceme to dojet co nejlépe, ideálně bez ztráty bodu. Ale čekají nás ještě zápasy se Střelskými Hošticemi, Vlachovo Březím, Juniorem, který bude hrát o záchranu. Myslím si, že tam přijdou kluci z áčka, takže nás ještě čekají docela těžké zápasy. Ale chceme si to užít až do konce sezony

Na jedné straně výborné výsledky, plno nastřílených branek, ale na druhé také hodně červených karet. Ve vyšší soutěži by to mohl být problém.

Musíme na tom zapracovat, protože pokud budeme takto pokračovat s červenými kartami, ve vyšší třídě nás za to budou soupeři trestat. Už se nám dvakrát povedlo uhájit zápas v devíti, jednou v Chelčicích a pak doma s Juniorem. Ve vyšší soutěži již jsou kvalitnější soupeři a ti by to hned potrestali. Myslím si, že si to kluci uvědomí sami a že se zklidní.