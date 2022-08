Branky: 20., 77. a 79. J. Šourek, 29. F. Duba, 60. a 73. J. Hrach.

Sousedovičtí potvrdili roli avorita. Soupeř jim to ještě za stavu 1:0 usnadnil, když šel po klasické "záchranné brzdě" do deseti. Domácí zasadili soupeři K.O. mezi 73. a 79. minutou třemi brankami. Pro mladý prachatický celet to byla až příliš krutá škola.