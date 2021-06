Tradičně největší obsazení má Strakonicko v B skupině I.B třídy. Sice se po nedohrané sezoně nepostupovalo ani nesestupovalo, ale některé kluby své původní soutěže nepřihlásily, a tak k určitým posunům došlo.

Do I.B třídy se vrací Znakon Sousedovice. „Do nové sezony jdeme prakticky bez sedmi hráčů základní sestavy z předchozího ročníku. Gólman Šilhán skončil z pracovních důvodů, Benedikt přestoupil, bratři Glazunovové mají problémy s koleny a máme i další dlouhodobě zraněné. Navíc jsme neměli na podzim přesvědčivé výsledky, a tak bylo rozumné jít o soutěž níže než se trápit v I.A třídě,“ vysvětlil důvody, proč přecházejí Sousedovice o soutěž níže, předseda klubu Josef Hodonický.

Posun o soutěž níže však neznamená, že by se v Sousedovicích chtěli nadobro s I.B třídou smířit. „Začneme budovat nový tým. Trenér Slabý zůstává a i pro něho je to výzva pracovat s novými hráči. Do dvou až tří let bychom se chtěli do A třídy vrátit zpět. Moc se nám tam líbilo, hrálo se na krásných hřištích, bylo to hodně o fotbale. V tuto chvíli je důležité, že je u nás skvělá parta. To, že se nám na podzim moc výsledkově nedařilo, partu v týmu paradoxně možná ještě posílilo. Na tom je třeba dál stavět. Byl problém, že jsme měli velkou věkovou díru ve složení kádru. Buď tu byli mladí do jedenadvaceti let, nebo pak ti od třiceti nahoru. Chyběla střední fotbalová generace. A na tom chceme zapracovat,“ hledí do budoucna Josef Hodonický.

Na druhé straně z B třídy odešlo béčko Oseka a v další sezoně bude hrát okresní přebor. „Bavili jsme se o této situaci dlouhodobě. Není třeba si nic nalhávat, dvakrát nás v B třídě zachránil covid. Výbor klubu na to měl nějaký názor, ale rozhodnutí jsme nechali na hráčích. Je lepší hrát o čelo v okrese, než o záchranu v B třídě. Pokud si kluci vykopou postup, tak se můžeme do krajských soutěží zase vrátit,“ uvedl k přesunu béčka Oseka do okresu sportovní manažer klubu Václav Mrkvička.

Béčko Oseka v I.B třídě nahradí béčko Junioru Strakonice. Ze Strakonicka zde nadále zůstávají celky Bavorova, Bělčic, Sedlice, Volyně, Střelských Hoštic a Dražejova. Z týmů z Prachaticka v této soutěži oproti předchozím sezonám nebude působit celek SK Čkyně, který v I.A třídě nahradil Sousedovice. Zůstávají zde Stachy, Lhenice, Prachatice C (Záblatí), Vacov a Husinec.

I.B třída odstartuje o víkendu 14. – 15. srpna prvním kolem.