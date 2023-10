Herní příprava fotbalistům Oseka vůbec nevyšla, první dva zápasy sezony prohráli a vypadalo to na velké problémy. Najednou Osek nastartoval motory a hraje si v klidu středu tabulky. „Ještě má naše hra do ideálu daleko, pořád se sehráváme. Před sezonou nám odešli tři klíčoví hráči a naopak přišli mladí kluci. Je však vidět, že se to lepší. První dva zápasy nás hodně mrzí. V Mirovicích jsme asi remízu uhrát mohli. Sice měli domácí více šancí, ale bod se dal uhrát. Nad Juniorem jsme pak doma měli vyhrát, zápas jsme si prohráli sami. Vedli jsme, soupeř šel do deseti a my mu nabídli zápas otočit. Těch dvanáct bodů není úplně špatných, ale podle mne jih mělo být o sedm více,“ zhodnotil odehranou část sezony kapitán Oseka.

Osek se po minulé sezoně dostal do problémů s gólmany. Vědělo se, že Zdeněk Křížek prakticky nebude k dispozici, odešel Vlk. Na poslední chvíli přišel Pokorný, který týmu vytrhl trn z paty. „Počítali jsme s Tomášem Vlkem, který nám slíbil odchytat sezonu, ale s koncem přestupního okna nám oznámil, že odchází do Hoštic. Byla to nečekaná situace. Oslovili jsme Pokorného a bylo otázkou času, kdy ho Písek pustí z přípravy, protože sháněl jedničku do áčka. A musím říci, že se Poky jeví velice dobře, jsme z jeho výkonů mile překvapeni,“ popsal peripetie mezi tyčemi Jan Hoch.

Osek má v této sezoně velmi dobru střeleckou bilanci s průměrem dvou branek na utkání. Navíc již to není pouze o dvojici Jan Hoch – Jakub Říský, střelecky se chytili i další hráči. „Rozstřílel se nám Sebastian Hosnedl, který dává dost branek. Mě s Jakubem Říským to tam zatím nepadá, přesto je dvacet branek super číslo. Ale naší klasikou je to, že plno branek dostáváme. Máme snad jeden zápas bez obdržené branky, což je na deset zápasů málo. Obrannou čtveřici máme velice kvalitní, ale ve fotbale musí bránit celý tým. V každém zápase děláme individuální chyby. Je to o osobní zodpovědnosti a kolikrát jsme v bránění laxní. Pak se to vymstí,“ doplnil postřehy z odehraných zápasů Jan Hoch.

Osek urval cenný bod s Hlubokou, Junior nezvládl druhý poločas v Milevsku

Skvělý zápas odehrál Osek proti Hluboké (1:1), která je největším aspirantem postupu. Na to tým navázal dalšími dvěma remízami. Již v loňské sezoně byl Osek remizovým králem, směřuje tedy šňůra tří remíz k tomu, že se bude historie opakovat? „Doufám, že začneme zase přidávat výhry. Ale je pravda, že to s Hlubokou byl super zápas. Týden předtím jsme prohráli v Roudném 3:5 a myslel jsem si, že to bude hlavní kandidát postupu. Ale když sem viděl Hlubokou, která nás doma točila jako na kolotoči, tak jsem změnil názor. Hluboká si pro to asi půjde, pokud Roudné nezabere. Tyto dva týmy jsou pro mě hlavní kandidáti na postup,“ ocenil kvalitu nejsilnějších soupeřů kapitán Oseka.

Fotbalisté Oseka uhráli v krajském přeboru třetí remízu v řadě, nyní v Dražicích

Do závěru podzimní části chybí sehrát pět zápasů. Jak by to mohlo vypadat z pohledu Oseka? „Doufám, že uděláme alespoň šest bodů. Nyní máme doma Milevsko, doma hrajeme s Třeboní, jedeme například na Rudolfov. Samí nepříjemní soupeři. Ale věřím, že pokud zopakujeme výkony ze druhých poločasů, které máme výborné, a nebudeme zaspávat první, tak body přijdou. Potvrdili jsme si, že se dá hrát s každým,“ dodal k dalším zápasům Jan Hoch a doplnil. „Oproti předchozí sezoně jsme kádr doplnili o pár hráčů, zapojili se i mladí kluci. I v béčku je stav lepší, někteří kluci se vrátili, zapojili se i dorostenci. Personální stav v celém klubu je o něco lepší než v předchozích sezonách.“