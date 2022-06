Domácí tým nechal trochu překvapivě pouze na střídačce Karabce, Fila či Daňka, záložník Dynama Valenta se vůbec nevešel do nominace.

Albion byl vysokým favoritem zápasu a od úvodních minut tuto roli také potvrzoval. Hosté drželi míč na svých kopačkách a česká lvíčata se od začátku jen bránila. Do první větší šance se ale Angličané dostali až po čtvrthodině hry. S hlavičkou Gibbs-Whiteho však gólman Kovář neměl žádné starosti.

O chvilku později se alespoň trošku osmělila také česká reprezentace. Rovněž oblouček kapitána Kaloče však gólmanu Bursikovi nemohl nadělat žádné problémy.

Ve 22. min. už se ale skóre poprvé měnilo. Gólovku Jonese ještě stačil Kovář nohou vykopnout, ale Smith Rowe svou dorážku napálil nekompromisně přímo do šibenice – 0:1.

Vedoucí gól hosty malinko ukolébal, ke slovu se dostal také tým v červených dresech, ale k nějaké vážnější šanci bylo skutečně daleko…

Ale obraz hry se změnil ve prospěch českého týmu, to bezpochyby. Věhlasný soupeř jenom čekal, co bude dál. Před půlí ještě zahrozil z trestného kopu, ale Garner mířil jen do Kovářových rukavic.

Hned po přestávce bylo zle. Po akci Gibbs-Whiteho přidal Ramsey druhý gól a akcie českého celku šly razantně dolů.

Přesto se domácí lvíčata před parádní návštěvou více než pěti a půl tisíce diváků nevzdávala, ačkoliv fotbalová kvalita byla jednoznačně na straně soupeře. Šance Vitíka a Žambůrka nevypadaly úplně beznadějně, ale ke kontaktnímu gólu nevedly.

O osudu zápasu však už bylo prakticky rozhodnuto. V pohodě hrající Angličané hráli vyloženě jen to, co potřebovali, a domácí celek bohužel neměl kvalitu na to, aby je z jejich klidu vyvedl.

V závěru český celek svého protivníka přece jen trochu přitlačil. Střely Karabce a Žambůrka však pochytal gólman s českými kořeny Bursik. Dvě minuty před koncem se trefil nádhernou střelou střídající Fila, ale to už bylo pozdě, na případné vyrovnání už nebyl čas.

Branky: 88. Fila – 22. Smith Rowe, 46. Ramsey. Žluté karty: F. Souček – Harwood-Bellis, Gibbs-White, Bursik. Diváci: 5654. Rozhodčí: Milanovič – Pavlovič, Piper (všichni Srbsko).

Česká republika: Kovář – Cedidla, Vitík, Donát, Jurásek – Kohút (64. Sejk), Kaloč, Žambůrek, Šulc (46. Karabec) – Čvančara (73. Fila), Červ (64. F. Souček). Trenér Suchopárek.

Anglie: Bursik – Aarons, Cresswell, Harwood-Bellis, Johnson – Gibbs-White (82. Gomes), Jones, Gamer – Ramsey, Balogun (69. Archer), Smith Rowe (65. Gordon). Trenér Carsley.