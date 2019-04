"Ve středu 17. dubna ráno v 6 hodin byl plánovaný odjezd od zimního stadionu na Křemelce. Bohužel měl hodinu zpoždění, protože jsme čekali na tři kolegy z Klatov. Stejně jsme se nedovolali, asi se těšili tak, že je nebyl schopný vzbudil budík ani telefon. Probrali se, až když jsme byli za Plzní, a to už bylo pozdě. Nezbylo jim než se dívat za ty peníze doma na televizi. Cesta ubíhala až na jednu havárii osobáku v Německu, která nás o dvě hodiny zbrzdila. Projeli jsme Německo, Holandsko, Belgii až do francouzského Calais, kam jsme dojeli po 23. hodině a v 1 hodinu jsme trajektem odjížděli do anglického Doweru, 38 km po moři. Celkem jsme ujeli přes 1200 km.

Do Londýna jsme dojeli kolem 6. hodiny anglického času. Po zaparkování, převlečení a snídani jsme se vypravili na metro a jeli do centra. Na 10. hodinu jsme měli domluvenou průvodkyni - Češku provdanou v Anglii, která je dcerou jednoho z našich členů Ivana Hrdličky. Ta nás provedla po památkách města. Na oběd jsme byli v Čínské čtvrti a po něm pokračovali cestou po památkách. Před 16. hodinou jsme se průvodkyní rozloučili a pokračovali k autobusu, kde jsme odložili vše, s čím nikoho na stadion nepustí. Někteří šli na společný pochod městem na stadion, pár nás šlo rovnou k hřišti. Policie v tuto dobu zakázala prodávat slávistům ve všech hospodách pivo. A po důkladných prohlídkách jsme se dostali na stadion. To, co se odehrálo, k tomu se nemusí nic říkat, to jste viděli všichni. Prostě nádhera. Že na zápasy jezdím téměř na každé utkání, tak tohle jsem ještě nezažil. Husí kůži měl snad každý a mnohde padla i slza. Po zápase jsme hned odjížděli autobusem, kde na palubě skvěle jako vždy vládli pánové Štefan s Pavlem. Po převlečení do cestovního oblečení jsme vyrazili do Doveru, kde nás náhodou vzali do dříve odjíždějícího trajektu, ve kterém se uvolnilo místo, a tak jsme jeli o dvě hodiny dřív do Dunkergue. Jelikož trajekt byl plný lidí různých národností, tak jsme cestu probděli na podlaze lodi. Byl to děs, ale přežili jsme to. A pak už hurá domů. Ve Strakonicích jsme přistáli ve 21 hodin našeho času."

Jan Malířský