/FOTOGALERIE/ Fotbalová Fortuna liga neúprosně letí kupředu a fanoušci pražské Slavie ze Strakonic zamířili znovu do Edenu. Tentokrát byli u výhry svého týmu nad Libercem.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha vyrazili do Edenu na duel s Libercem. | Foto: Jan Malířský

Členové strakonické Odbočky přátel fotbalové Slavie Praha tentokrát vyrazili na ligový duel svých barev s Libercem. Do zápasu jsme vstoupili s chutí a to do prvního gólu po němž naše hra ztrácela rychlost a pohyb na hřišti se vytrácel a ukázala se jistě i únava hráčů po náročném programu. Soupeř se částečně zlepšoval, což předvedl Kulenovič, kterého v 65. minutě Jindra Staněk třikrát za sebou vychytal a pak ještě v 81. minutě počtvrté. Nakonec, asi vystřídáním, jsme se trochu zlepšili a zápas dotáhli do vítězného konce. Je třeba se soustředit na hru se slabšími soupeři a neztratit ani bod a spoléhat se na zaváhání Sparty.

SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 3:0 /1:0/

Branky: 15. z penalty a 90. Jurečka, 83. Chytil. Rozhodčí: Černý - Paták, Podaný - Rouček /video/. Žluté karty: Purzitidis, Chaluš /oba Liberec/. Diváci: 17.513.

Sestavy - Slavia: Staněk - Douděra /68. Schranz/,Holeš, Zima, Diouf /46. Zmrzlý/ - Ševčík /55. Zafeiris/, Oscar - Jurásek /74. Provod/, Jurečka, Wallem - Van Buren /55. Chytil/. Trenér: Jindřich Trpišovský. Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala /78. Penner/, Varfolomejev /58. Doumbia/, Žambůrek, Ghali /58. Preisler/ - Višinský /78. Kok/, Tupka /87. Lexa/ - Kulenovič. Trenér: Luboš Kozel.

Autor: Jan Malířský