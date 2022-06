Tradiční souboj soupeřů z Prachaticka sledovalo na tři stovky skvělých fanoušků, kteří dali utkání tu správnou atmosféru. S dělbou bodů byli nakonec všichni spokojeni.

"Soupeř přijel s defenzivní taktikou, která byla účinná a na bod mu stačila. My jsme byli lepším týmem, ale v několika šancích jsme selhali. Čkyně šla z ojedinělé šance do vedení a my poté vsadili všechno na ofenzivu a podařilo se nám alespoň vyrovnat. Musím vyzdvihnout a poděkovat našim i hostujícím fandům, taková atmosféra tu dlouho nebyla," komentoval duel asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus a doplnil: "V tomto utkání jsme se loučili se třemi hráči, kteří za Strunkovice odehráli několik let. Jakub Gažík (60 zápasů / 22 branek), Josef Brom (36/6) a Petr Ostadál (53/6)."

"Sezonu jsme zakončili neprohrou na horké půdě soupeře ze Strunkovic, odkud se body nevozí. První poločas moc fotbalové krásy nenabídl, až na ojedinělou šanci domácího Žurka. Druhá půle už měla větší grády, přidali jsme a už po třech minutách hry jsme se radovali, když po pěkné kombinaci zavěsil pod břevno Daniel Schwamberger. Utkání od té doby mělo parametry typického derby, lehké emoce, fauly a podobně. Domácí vyrovnali v 77. minutě, skrumáž před brankou, odraz na vápno a střela do odkryté branky. Zbytek zápasu nabídl po jedné pološanci na každé straně, po 92. minutách ukončil zápas sudí Bartůněk za stavu 1:1 a body se tak spravedlivě dělily. Utkání sledovalo přibližně 250 diváků, stovka ze Čkyně! Úžasná atmosféra," doplnil trenér Čkyně Jan Děd.

Autor: Jan Škrle