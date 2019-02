České Budějovice – Po prohře 0:2 se Slováckem v Uh. Hradišti se fotbalistům Dynama v I. lize zase přitížilo.

František Cipro (vpravo) blahopřeje v Uherském Hradišti svému protějšku Miroslavu Soukupovi k vítězství. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Nelze si nic nalhávat, situace je špatná,“ dobře ví i trenér František Cipro.

Přitom na Slovácku, byť fotbal to z obou stran nebyl nic moc, budějovičtí fotbalisté dlouho drželi naději na bodový zisk. „Domácí měli tři šance a dali dva góly, my měli taky tři šance, ale nedali jsme nic,“ zhodnotil lakonicky, nicméně docela trefně dění na trávníku zkušený kouč, dle něhož první půle, přestože divákům toho moc zajímavého nenabídla a byla spíš taktickým kláním.

„My věděli, že musíme uhlídat Doška ve vzduchu, a proto, abychom jeho sílu ve výšce eliminovali, dostal šanci Horejš,“ vysvětloval Cipro, proč poslal k Lengyelovi do středu obrany dalšího hlavičkáře.

Ze vzduchu Došek neudeřil, navíc v poli Dynamo dlouho drželo krok (a třeba na rohy hosté vyhráli 7:5). „Jenže fotbal se hraje na góly a my v úvodu druhé půle bohužel po dvou chybách dostali strašně hloupý gól a navíc při té nahrávce ze strany oba stopeři škaredě zaváhali,“ poznamenal českobudějovic­ký kouč.

Nicméně ani po tomto gólu zápas rozhodnut nebyl. „Právě za stavu 1:0 jsme měli dvě vyložené příležitosti,“ zmínil Cipro tutovku Stráského, jenž v čisté pozici promáchl na malém vápně, a velkou možnost, kterou si po pěkné sólové akci vytvořil Klesa. „Všechno udělal dobře, přešel přes dva zadáky až před Filipka, ten však jeho ránu vyrazil.“

V této klíčové fázi utkání už hosté bohužel na hřišti neměli Ondráška. „Ten by možná gól dal,“ mínil Cipro, dle něhož hráči na svého kanonýra hodně spoléhají.

„Vědí, že je gólový. Když tam není, je dát gól velký problém,“ smutnil trenér Dynama a dodal, že naštěstí by Ondrášek pro další zápasy měl být k dispozici.

Slovácko díky sobotní výhře uteklo Dynamu už na osm bodů, navíc Ciprův tým je v tabulce pravdy dál na hrozivých minus jedenácti bodech. „Za této nedobré situace jsme pod tlakem, a to si někdy ani ti nejlepší hráči nedokážou přihrát na tři metry,“ vraštil čelo Cipro. „Nicméně něco s tím udělat musíme,“ zdůraznil.

Že by tím „něco udělat“ měl na mysli i další změny v kádru? „Nějaké posty bychom potřebovali zkvalitnit. Dva tři hráči by se mi hodili,“ připustil František Cipro.

Přestupní termín končí tento týden. Zda ale ještě před pátečním šlágrem (od 20.15 doma s Plzní!) někdo nový na jih Čech dorazí, toť otázka…



Jsme psychicky dole, připouští Stráský



Jeden veselej a druhej smutnej…, zpívá se v jedné z písniček kapely Divokej Bill.



Přesně tak to vypadalo na tiskové konferenci po utkání fotbalistů Slovácka a Českých Budějovic, když na otázky novinářů odpovídali David Pavelka a Tomáš Stráský. Zatímco domácí záložník se mohl usmívat od ucha k uchu, útočníkovi Jihočechů do smíchu příliš nebylo.



Přesto si jeden drobný vtípek neodpustil. „První půle nebyla nic moc. Nicméně pro nás ale vlastně byla lepší, protože skončila bez gólů,“ lehce se pousmál Tomáš Stráský. „Po obrátce jsme si sice vypracovali víc příležitostí, jenže jsme dvakrát inkasovali,“ dodal už posmutněle.



Právě 24letý útočník Dynama, jenž v půli střídal zraněného Ondráška, měl velkou šanci bleskově odpovědět na vedoucí gól domácích. „Byla to naše největší šance. Míč mi šel trošku za nohu a levačkou jsem ho nedokázal trefit. Střelecká smůla mě bohužel provází od prvního kola, sráží to mě i celý tým,“ sypal si popel na hlavu. „Jsme psychicky dole, máme jen bod, musíme se z toho dostat,“ dodal ještě.



„Přitom právě Stráďovi na tréninku nejde nic vytknout, i v zápase jde do všeho, bojuje, maká, lítá, není líný na krok. Bohužel v té finální fázi se mu nedaří,“ řekl na adresu svého svěřence trenér Cipro.



Opačné pocity zažíval David Pavelka, jenž dres Slovácka navlékl ve čtyřech zápasech a pokaždé tým bodoval. „Mnou to určitě nebude,“ culil se dvacetiletý štírek, jenž však nepomáhá jen poctivou prací v záloze, ale také dokáže střílet i góly. V sobotu se trefil už podruhé. „Jsem sice pravák, ale opět to bylo levačkou. Libor Došek hezky sklepl dlouhý balón na Víťu (Valentu – poz. aut.), jenž mi poslal ještě hezčí pas. Gólman mi snížil úhel, musel jsem ho přehodit na zadní tyč a jsem rád, že se to povedlo. O kličce jsem vůbec neuvažoval,“ popsal svou trefu.



Mladý záložník měl z výhry velkou radost, uvědomoval si však, že výkon mužstva nebyl ideální. „Potřebovali jsme vyhrát, tabulka se už totiž začíná třídit na týmy, které budou hrát o poháry, nebo o záchranu. Věděli jsme, že výhra nás posune do středu tabulky, ale zaspali jsme úvodních patnáct minut, kdy jsme skoro neměli míč,“ uznal. „Po přestávce jsme se ale zlepšili, začali jsme se tlačit do koncovky a dali jsme dva góly,“ připomněl David Pavelka, že fotbal se nehraje na krásu, ale na branky.