„V prvním jarním kole jsme v Netolicích vyhráli 2:1, a to bylo tak jediné, s čím můžeme být spokojení. Naše hra nebyla vůbec dobrá a do poslední chvíle jsme se o výsledek strachovali. Nedokázali jsme se vypořádat s taktikou soupeře, který veškeré míče nakopával dopředu a více se hrálo ve vzduchu než po zemi,“ komentoval utkání semický trenér Marcel Nousek a doplnil: „Stále se potýkáme se značnou marodkou a jsme rádi, že jsme to v Netolicích zvládli a vezeme tři body. Doufám, že příští kolo bude z herního pohledu o hodně lepší a doma předvedeme kvalitnější výkon.“

Planá u ČB – Mirovice 4:1 (0:1). 73., 82. a 86. Šteyer, 84. Jánošík – 3. Převrátil.

„Nejprve bych poděkoval domácím hráčům a funkcionářům za to, že nám umožnili přeložit utkání z důvodu absencí našich hráčů kvůli plnění studijních povinností na pátek. K utkání jsme přistoupili zodpovědně a ihned z první větší šance šli do vedení gólem ve třetí minutě z kopačky Kuby Převrátila. Poté fotbal z naší strany byl asi takový, jako jsem si představoval, domácí jsme do žádné ložené šance nepouštěli a naopak naše mužstvo se tlačilo do vstřelení dalšího gólu. Asi v patnácté minutě se v podobné šanci jako měl Kuba Převrátil ocitl Roman Peterka, ale domácím hráčem byl stažen k zemi – pokutový kop se k údivu všech nekopal. Do konce prvního poločasu jsme si vytvářeli dostatek šancí na vstřelení tolik potřebného druhého gólu, ale nějak nám zvlhl střelecký prach. Ještě jedna zmínka k 43. minutě, kdy hlavička Kuby Štochla skončila nad brankou a sám autor hlavičky přímo hozen přes tyčku do branky domácích. Ani nyní nebyl pískán pokutový kop k údivu všech diváků, podotýkám nestranných,“ komentoval první půli vedoucí mirovického týmu Břetislav Mikeška.

V okresním derby B třídy vezou Chyšky všechny body z Kestřan

„Do druhého poločasu jsme nastoupili se stejnou taktikou – prostě přidat druhý gól a uklidnit mužstvo. Ovšem v 73. minutě naši hráči umožnili projít pomalu od půlící čáry domácímu hráči Petru Šteyerovi a ten se sám před naším gólmanem nemýlil a vyrovnal. Otřeseni se ještě naši kluci pokusili o zvrácení výsledku na naši stranu, ale Petr Šteyer byl proti tomu a sám v 83. a 86. minutě uspěl v šancích a výsledek otočil na 3:1 pro domácí. V posledních minutách už odevzdaní hosté inkasovali ještě jednou a konečný výsledek 4:1 pro domácí byl na světe,“ doplnil ke druhé půli B. Mikeška.

„A ještě závěrem – nechci plakat, výsledek jsme si měli uhrát na hřišti, měli jsme přidat druhý gól a nepřipustit domácímu hráči projít přes celou půli až do brány a dát gól na 1:1, ale pozastavím se u řízení zápasu. Když už ne dva pokutové kopy, tak hození Kuby Štochla do branky bych nazval pomalu absurditou. Vím, že si nepomohu, u fotbalu se pohybuji od svých sedmi let a dneska je mi 57 a pořád stejná písnička. Fevoluce neFevoluce, Berbrové neBerbrové, pořád je to jenom o lidech, kteří se pohybují okolo fotbalu a jejich charakteru – jestliže se toto nezmění, budeme pořád plakat, ale s námi i ten náš tolik oblíbený sport,“ posteskl si B. Mikeška.