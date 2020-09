Sedmičku má na dresu a stejný počet branek nastřílel v lize mladších žáků Jonáš Kostka z Junioru Strakonice. To mu vyneslo korunu Kanonýra Strakonicka mezi mládežníky za uplynulý víkend.

Fotbalový kanonýr Strakonicka Jonáš Kostka. | Foto: Jan Škrle

Jonášovi je 12 let a za strakonický Junior válí od minipřípravky od čtyř let. „Hrál jsem vždy v Junioru a nosím na dresu sedmičku jako táta. A hraju také jako on středního záložníka,“ začal povídání o fotbale Jonáš.