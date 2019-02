České Budějovice – Osmnáctiletý Nicolas Rotbauer, sice v I. lize dorostu s Teplicemi v brance Dynama po půli vyřešil řadu ošemetných situací, dvěma gólům ale nezabránil a Teplice vezly výhru 2:1.

Nicolas Rotbauer odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po prvním poločase to na vaši porážku nevypadalo, o to víc asi mrzí. Je to tak?

Určitě nás ta prohra mrzí, byla úplně zbytečná. Nechápu to, my si v kabině o půli řekneme, že musíme přidat a že to chce dát gól, ale místo toho spíš ubereme a hned po příchodu na hřiště sami úplně zbytečně inkasujeme. A co jsme tam pak dělali v obraně, to bylo příšerné.

Třeba vás chtěli spoluhráči nechat v bráně vyniknout…

To nevím, ale druhou půli jsem tam toho měl skutečně hodně… Kluci z Teplic tam na mě chodili sami, bylo to hodně těžké.

Jeden zákrok jste měl na hraně.

Vím o tom a jsem si vědom, že jsem možná měl jít ven. To byl jasný faul, ale naštěstí to rozhodčí tak neposoudil.

Ale jistě vám zatrnulo?

Určitě, myslím si, že to faul byl, a kdyby to rozhodčí odpískal, byla to penalta a zřejmě pro mě i červená karta.

Ve druhé půli jste nehráli dobře, přitom do přestávky se zdálo, že je jen otázka času, kdy zápas rozhodnete…

To je pravda, měli jsme veliké šance a je škoda, že jsme žádnou z nich nevyužili. Máchyč (Michal Mácha – pozn,) tam byl zcela sám, hlavičkoval na malém vápně. Další tutovku měl i Kryštof Kadlec, píchnul si to kolem gólmana a běžel sám na bránu, jenže se ještě nechal předběhnout jejich hráčem, který to pak vykopával z prázdné brány. Že jsme nedali z takových šancí gól, to je hrozná chyba.

Vy jste chytal za devatenáctku už v minulé sezoně, kdy jste měli velkou sérii dvaceti zápasů bez prohry. Proč to teď nejde?

To mužstvo bylo úplně jiné. Nechci shazovat kluky, co jsou v mužstvu teď, ale my měli v minulé sezoně třeba vzadu Lukáše Havla, který sebral všechny hlavy. Tak, jak to teď tady měly Teplice, nás smazal jejich stoper sám. Ale je brzy, kluci si musí na tuhle soutěž zvyknout.

První kola jste nechytal, proč?

Já byl na začátku sezony zraněn a měl jsem málo natrénováno. Navíc Lukšíkovi (Matěj Luksch – pozn,) se dařilo, takže chytal on. Ale my spolu vycházíme dobře, rivalita je, ale jsme kamarádi.

Co přání do budoucna? Jednou tady v Dynamu chytat ligu?

Kéž by se to povedlo! V Dynamu jsem od pěti let, tady se prosadit je moje velké přání.





Skála: Vylepšit si dojem venku





Po debaklu 0:4 na hřišti Slovácka neuspěla devatenáctka Dynama ani doma s Teplicemi (1:2) a trenér Petr Skála se zlobil: „Není přece možné se nechat tak lehce u lajny obejít a jen se dívat, jak nám soupeř dává dva góly z malého vápna," soptil, hned ale dodal, že neviní jen obrannou čtveřici. „My jdeme dopředu a místo, abychom soupeře přečíslili, tam nesmyslně faulujeme," láteřil.

Přitom v první půli byli Jihočeši lepší a měli i šance. „Jenže Kadlec ty své gólovky nedal a my naopak hned v úvodu druhé půle dostali z malého vápna gól na 0:1 a z podobné situace i na 0:2. A to jim další šance zmařil brankář Rotbauer, oni si na bránu chodili, jak chtěli," vrtěl hlavou.

Své svěřence ale nezatracuje: „Nedá se nic dělat, kluci to musí překousnout. Hrajeme ve středu v Jablonci a pak v sobotu v Mladé Boleslavi, musíme se pokusit body přivézt z venku," uzavřel Skála.

Středeční utkání vloženého kola I. ligy dorostu Jablonec – Dynamo se hraje od 14 hod.





Linhart bude hrát o ME 21!





Trenér fotbalové jednadvacítky Vítězslav Lavička k úvodním duelům kvalifikace mistrovství Evropy 2017 povolal i 21letého útočníka Dynama Zdeňka Linharta!

Sraz hráčů na utkání s Maltou (4. září v Jablonci) a v Lotyšsku (8. září) je 31. srpna na stadionu Sparty. Linhart tudíž bude Dynamu chybět příští sobotu v Sokolově.

Mezi náhradníky v nominaci ČR 21 jsou z Dynama navíc i Jiří Funda a Michal Řezáč.

Do české dvacítky pro dvě přípravná utkání s Anglií v kolébce kopané byli nominováni Lukáš Buchvaldek a Michal Řezáč, jako náhradník i Jan Hála (všichni Dynamo).