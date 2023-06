Navíc jsou Bělčice prvním týmem tohoto soutěžního ročníku, který suverénní Sousedovice porazil. Stalo se tak tři kola před koncem sezony. „Je to perfektní pocit. S klukama jsme si na tento zápas věřili a ono to vyšlo,“ uvedl skromně bělčický kanonýr.

Výsledek 6:3 je tak trochu divoký. Domácí vedli již 3:0, ale Sousedovice začaly kousat a dostaly se na rozdíl jediné branky. „První půlka byla jednoznačně v naší režii. Ve druhém poločase se Sousedovice chytly, začaly hrát, měly i šance na srovnání, ale nakonec jsme to zvládli v náš prospěch,“ shrnul utkání Jakub Houda.

Na podzim jsem se vykoupil, teď již asi ne, směje se kanonýr Josef Šourek

Sám dával první dvě branky a pak na začátku druhého poločasu na 4:0. Jak vypadaly ze hřiště? „Všechny branky jsem trefil pravačkou. První gól byl po centru ze strany a z první jsem to uklízel k tyči. Před druhým byla skrumáž před vápnem, ke mně se to šťastně odrazilo a já to trefil ve vápně kolem brankáře. Třetí gól přišel po chybě sousedovické obrany, dostal jsem se sám před gólmana a uklízel znovu podél něho,“ popsal branky střelec utkání.

Bělčice nejenže porazily Sousedovice, ale dva týdny předtím i Vacov a tím na možnou druhou postupovou příčku dostaly Sedlici. „Na mančafty z popředí tabulky si věříme. Rádi hrajeme proti týmům, které chtějí hrát fotbal a dobře se na to určitě kouká i fanouškům. Nesedí nám soupeři, které musíme dobývat před jejich brankou,“ uvedl k výhrám nad silnými soupeři Jakub.

Bělčice jsou čtvrté, postavení by si měly uhájit, takže v klubu panuje spokojenost. „Spokojenost je, i když se nám moc nepodařil podzim. Kdyby vyšel lépe, mohli jsme možná atakovat i třetí příčku. Ale za jaro určitě spokojenost,“ pochvaloval si jarní formu Jakub Houda.

Pokladník vykřikoval, že se zápas s Osekem nepočítá, smál se Dominik Hrubý

On sám je na druhém místě střelecké tabulky za Josefem Šourkem ze Sousedovic, který si hraje svou střeleckou soutěž. Sousedovice jdou nahoru, cítí se Jakub na krále střelců v další sezoně? „Bylo by pěkné, kdyby střelecká forma vydržela. Uvidíme, snad se mi bude dařit dál,“ dodal s úsměvem kanonýr.

A i tentokrát jej bude hattrick něco stát. „Zatím mě tyhle tři góly ještě nic nestály, ale blíží se dokopná, takže tam budu muset něco do placu dát,“ doplnil bělčický střelec.

