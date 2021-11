„K fotbalu jsem se dostal ve čtyřech letech. Táta hrál za Junior, já s ním chodil na hřiště, a tak bylo logické, že jsem to také začal zkoušet. Než jsem přestoupil do Dynama, tak jsem celou dobu hrál za strakonický Junior,“ vrací se ke svým fotbalovým začátkům Filip.

A na své spoluhráče ze Strakonic nezapomene. „Byly to super časy. S klukama jsme hráli spoustu let, plno výborných zápasů i turnajů. Na Junior budu vzpomínat jen v dobrém,“ říká Filip Švejnoha a dodává: „Když přišla možnost jít do Akademie, tak jsem trochu váhal. Bylo to tehdy těžké rozhodnutí, ale s odstupem času jsem rád, že jsem se tak rozhodl. A Dynamo, tam jsem šel rád. Samozřejmě bylo těžké opouštět strakonickou partu, ale šel jsem zkrátka za lepším fotbalem. Bylo jasné, že se s Dynamem budeme utkávat s hodně silnými soupeři, což samozřejmě znamená i možnost většího fotbalového růstu.“

Jak se ale fotbalistovi, který přejde do vyšší kategorie a najednou tráví čas mimo domov, změní život? „Byla to obrovská změna. Ani jsem nečekal, že se s tím takto poperu. Ze začátku to bylo složitější, ale teď je vše super, máme tam skvělou partu,“ dodává Filip.

První liga přináší zápasy se samými skvělými soupeři. Na které se Filip nejvíce těší? „Ty největší máme za sebou, Sparta, Slavia, Plzeň. Sice se všemi třemi porážka, ale herně to zas tak špatné nebylo. Myslím, že proti Spartě se nám to docela povedlo, zápas to byl hodně vyrovnaný,“ doplňuje Filip Švejnoha.

Starší žáci již bývají v hledáčku reprezentačních trenérů mládežnických kategorií. Má Filip Švejnoha ambice i v tomto směru? „Chtěl bych v této sezoně být s Dynamem v lize co nejvýše a v další sezoně se dostat do reprezentačního výběru České republiky patnáctiletých,“ hledí do nejbližší budoucnosti talentovaný fotbalista ze Strakonic.

Popřejme mu, aby se mu fotbalové i životní sny pomalu začaly plnit.