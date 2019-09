Vimperk – Sousedovice 2:0 (1:0). 17. M. Císař, 50. V. Pankratz.

„Tentokrát jsme zápas neodehráli tak, jako ty dva předchozí. Vimperk byl lepší ve všech herních činnostech a zaslouženě zvítězil. Především v prvním poločase byli domácí lepší a mohli jsme prohrávat i více než o tu jednu branku. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit dobře a pokusit se urvat alespoň bod, ale brzy jsme inkasovali druhý gól. Poté se hra srovnala, my sice měli dvě slibné šance, ale Vimperk si vytvořil další příležitosti. Zkrátka výsledek odpovídá dění na hřišti,“ zhodnotil utkání sousedovický trenér Přemysl Šroub a dodal: „Nyní nás čekají dva zápasy doma. Nejprve Trhové Sviny, které se ukazují ve velmi dobrém světle. Bude to opět hodně silný soupeř, na kterého se musíme pečlivě připravit.“