Mečichov – Poslední červnovou sobotu patřilo fotbalové hřiště v Mečichově tradičnímu turnaji v malé kopané, který se letos uskutečnil již podeváté.

Zúčastnilo se ho osm družstev, která byla rozdělena do dvou skupin a poté následovalo play off. Vítězem se dle očekávání stal Mnichov, jehož soupisku tvořili divizní fotbalisté Katovic, druhé místo putovalo do Chrášťovic, za které hráli zase Osečtí. Pořadí na stupních vítězů pak uzavřeli starší borci Mečichova.