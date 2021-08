„Naše představy byly takové, že Osek hraje kraj již devátou sezonu po sobě, má zkušené mužstvo doplněné o nadějné mladé hráče a tudíž se s takovým týmem dá dobře pracovat. Chtěli bychom hrát trochu jiný fotbal než jaký hrál Osek dosud. První přátelák nám ukázal, že jsme se snad vydali správnou cestou. Uvidíme, jak to půjde dál,“ uvedl trenér Mráz.

Spokojenost je v Oseku i s přípravou samotnou. „Jsme v podstatě spokojeni. Kromě nesehraného zápasu se Čkyní plníme vše podle plánu. Bylo by lepší, kdyby byla účast na tréninku stoprocentní, ale to asi není reálné. Ti, co na trénink přijdou, makají opravdu naplno. A to je potěšující,“ hodnotil spokojeně přístup hráčů k přípravě trenér.

V Oseku se také posilovalo. Přišli David Kubiš z Blatné, Marek Hromíř z Katovic, Lukáš Němeček z Junioru a Jan Sigmund, který byl na přípravě v Písku. „V jednání je ještě jeden hráč. V podobě Davida Kubiše přišla obrovská zkušenost a příklad pro ostatní fotbalisty. V případě ostatních hráčů je to především dravé mládí, které přináší pozitivní konkurenci, dobré charakterové vlastnosti a také budoucnost oseckého mužstva,“ uvedl Josef Mráz, co očekává od nových tváří v kádru.

A jak vidí trenér ambice svého týmu v nové sezoně v krajském přeboru? „Naše představa je, že bychom se měli pohybovat u nejvyšších příček tabulky,“ říká Josef Mráz.

Kádr TJ Osek - Brankáři: Křížek Zdeněk, Chaluš Jiří, Budoš Milan. Obránci: Rybák Petr, Carda Martin, Krejčí Martin, Kubiš David, Hromíř Marek, Němeček Lukáš, Gondek Daniel. Záložníci: Sigmund Jan, Hoch Jan, Šrámek Martin, Brabec Milan, Čapek Matěj, Kinkor Jiří, Benda Jaroslav. Útočníci: Říský Jakub, Říský David, Hosnedl Sebastián, Mrkvička Václav. Realizační tým – Trenér: Mráz Josef. Asistent: Malý Roman. Vedoucí: Hochová Věra.