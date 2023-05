/KANONÝR DENÍKU/ Je to radost sledovat fotbalisty ze Strakonicka. V jejich zápasech padá…

Zleva Rosťa Hrubý ml., Rosťa Hrubý a Dominik HrubýZdroj: Jan ŠkrleTaké o uplynulém víkendu padlo plno branek, několik hattricků, ale Dominik Hrubý z Otavanu Štěkeň se trefil čtyřikrát. Pomohl k výhře svého týmu nad béčkem Oseka 15:1, navíc výhra stvrdila postup Štěkně do I.B třídy. A dodejme, že Dominik není mezi Kanonýry Deníku žádným nováčkem. U naší fotbalové zpovědi byl již vícekrát.

Utkání s béčkem Oseka se odehrávalo na vlně očekávaného postupu Otavanu Štěkeň do I.B třídy. Tak rychlé postupové razítko však asi nikdo nečekal, hotovo bylo po pár minutách. „Do zápasu jsme šli s tím, že již ten den chceme slavit a tak vypadal i ten začátek zápasu, kdy jsme si to samozřejmě užívali. Brzy bylo jasné, kdo vyhraje, ale jinak to byl z naší strany festival zahozených šancí,“ komentoval utkání s béčkem Oseka Dominik Hrubý.

Tři branky měl na kontě Miroslav Čížek, hattrick zkompletoval i Drahomír Hájek. Nakonec těmto dvěma zkušeným harcovníkům Dominik vyfoukl střelce zápasu dvěma góly v posledních pěti minutách. Nedostal od nich tak trochu vyčiněno? „Míra Čížek mi nic nevyčítal, hned co vystřídal, tak šel slavit do dřeváku, což je hospoda u hřiště. Měl tak jiné starosti,“ dobíral si s úsměvem svého spoluhráče Dominik a pokračoval: „A Dája je v tomhle hodně týmový, tak nic nevyčetl. Jen se mi smál, že mi již nikdy nenahraje.“

Štěkeň nastřílela patnáct branek, ale jak padaly ty od Dominika Hrubého? „Hlavně na můj třetí gól asi nikdy nezapomenu, jelikož mi na něj nahrál trenér Franta Žáků a celý večer jsem to pak poslouchal,“ smál se po utkání kanonýr a dodal: „Jinak první gól byl po velké chybě brankáře, kdy mu vypadl míč a já už to měl snadné do prázdné brány. Druhý i třetí gól jsem dal totožný, dostal jsem míč za obranu a běžel sám na brankáře. Před čtvrtým gólem mě skvěle našel centrem ve vápně Honza Maršala mladší a já trefil míč z voleje k tyči.“

Zápas se hrál ráno, ale na některé hráče včetně Dominika pak čekal odpoledne ještě zápas béčka, které hraje na špic III. třídy, v Česticích. Mimochodem o dva góly Štěkně B se při remíze 2:2 podělili Dominik Hrubý a Rosťa Hrubý. „Po zápase s Osekem oslavy být nemohly, ale to jsem si poté vynahradil a přidal se k spoluhráčům večer na baru,“ dodal Dominik s úsměvem a pokračoval: „Ale zápas béčka nebyl určitě jednoduchý, nastoupil proti nám velmi namotivovaný tým a od první minuty bylo jasné, že nám žádný souboj nedají zadarmo. Ale i tak jsme měli mnohem více šancí než soupeř, bohužel v zakončení nebylo tolik štěstí.“

Na jaře se stal Kanonýrem Deníku Dominikův spoluhráč Václav Kynkor a pochvaloval si, že po změně Pokutníku, který je postaven ve Štěkni obráceně a střelci pokuty neplatí, ale inkasují prémie, se góly dávají s radostí. Zápas s béčkem Oseka tak mohl pokladníka zruinovat. „Ano, díky tomu Pokutníku má člověk hned větší radost, když dá hattrick. Pokladník hned po zápase vykřikoval, že tento zápas se nepočítá, že by jinak byl v mínusu a musel to doplácet ze svého,“ smál se Dominik.

Závěr sezony se již ponese v přípravě štěkeňských fotbalistů na vyšší soutěž. „Já osobně se na I.B třídu moc těším, stejně jako všichni kolem štěkeňského fotbalu,“ doplnil Dominik Hrubý.

