České Budějovice – Roli favorita fotbalisté druholigového Dynama v Písku sice potvrdili a postup do 3. kola, pro který si na hřiště divizního soupeře jeli, si nakonec také po zásluze odváželi, až tak snadné to však neměli.

V pohárovém utkání Dynama v Písku odvrací Pavel Novák hlavou před Šlehoferem, Voráčkem a Holubem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ještě osm minut před koncem svítily na ukazateli skóre dvě nuly.

Navíc krátce předtím se písecký Voráček po levé straně výborně uvolnil, ve vápně zasekl míč obránci Dvořákovi a tvrdě vypálil a jen díky tomu, že Daněk v bráně Dynama byl u bližší tyčky včas, nemusel favorit v závěru dohánět jednogólové manko. „Škoda, že to nebyl gól. Mohli jsme i zvítězit," litoval domácí útočník.

Že to favorit neměl snadné, uznal na pozápasové tiskovce i trenér vítězů Pavel Hoftych: „Byl to typicky pohárový zápas, kde je to o tom, zda dáte, či nedáte rychle branky," uvedl a dodal, že v prvním poločase jeho svěřenci měli více ze hry a měli i nějaké brankové příležitosti, ze kterých však skórovat nedokázali. „Měli jsme i dost centrovaných míčů, žádný jsme ale do branky nedotlačili," poznamenal.

Dynamo v Písku nastoupilo jen se třemi hráči, kteří hráli v základu ve II. lize proti Sokolovu, dle trenéra Hoftycha na jeho hráčích přesto tíha nečekané porážky zřejmě dolehla. „Hlavně ve druhé půli chyběla herní kvalita a schopnost přečíslit soupeře, jehož hráči velice dobře bránili. Jsem tudíž rád, že jsme dali aspoň tu jednu branku a nemuseli jít do penaltového rozstřelu. Ten je vždy loterií," oddechl si budějovický kouč.

Naopak v to, že by o postupu nakonec rozhodovala až střelba ze značky pokutového kopu, dle svých slov ve druhém poločase začal doufat písecký kouč Karel Musil. „Dynamo vyhrálo jistě zaslouženě, když jsme ale už tak dlouho drželi výsledek, drobet jsem věřil, že to dotáhneme do penalt. Štěstíčko se ale přiklonilo na stranu Budějovic," smutnil písecký kouč. „Musím však říct, že kluci zápas odjezdili a akorát by mě mrzelo, kdyby to mělo na nich zanechat stopy. Už v sobotu totiž hrajeme v divizi s Plzní," upozornil.

Divizního soupeře chválil i trenér Dynama. „Domácí začali soutěž dvěma výhrami 3:0 venku, což jim jistě dodalo na sebevědomí. Nic to ale nemění na tom, že jsem od některých našich hráčů čekal lepší výkony," uvedl Hoftych a upřesnil, že se to týká i hráčů širšího kádru, kteří si o šanci v poháru řekli výbornými výkony za farmu v Horních Měcholupech. „Tam hráli před třemi dny otevřený, útočný, živelný fotbal, plný lehkosti. V Písku titíž hráčů ale působili úplně jinak. Zřejmě tím, že hráli za áčko, se dostali pod tlak."

Zda postup v poháru pomůže hráčům Dynama zvednout pošramocenou sebedůvěru, se ukáže až v neděli v Hradci Králové.

Na hřiště soupeře jede o víkendu i Táborsko, které hraje v sobotu ve Frýdku-Místku.

Doma se o víkendu představí z ligových týmů jen strakonická farma Dynama, která v sobotu od 10.15 hodin hostí na Střeleckém ostrově Štěchovice.





Novák: Když mě trenér pošle na hřiště, vždy se snažím hrát co nejlíp





Ve II. lize se do sestavy Dynama třiadvacetiletý obránce Pavel Novák v prvních čtyřech kolech zatím nevešel, pohárové utkání v Písku ale odehrál vedle Romana Lengyela na stoperu celé. A odvedl tam spolehlivý výkon.

Vyhráli jste a postoupili, takže splněná povinnost?

Z toho, že jsme vyhráli, mám dobrý pocit. Pro nás to nebyl tak lehký zápas, protože se nám dlouho nedařilo vstřelit branku. Nakonec jsme se ale dočkali, a to, co jsme měli za cíl, to znamená postoupit, jsme splnili.

Trenér po zápase farmy v Měcholupech chválil pendly a říkal, že hráči širšího kádru budou mít šanci se v Písku ukázat. Myslíte, že se to třeba vám povedlo?

Tak to nevím, to je otázka spíš pro trenéra, to je jeho věc. Když mě pošle na hřiště, já se vždycky snažím podat co nejlepší výkon. Ať je to za Strakonice, tak i teď v áčku. Je na trenérovi, pro koho se rozhodne.

Co zmíněný zápas v Měcholupech, kde si hned sedm hráčů vysloužilo nominaci pro základní sestavu pro písecké utkání? Opravdu se vám tam tak dařilo?

Myslím si, že to byl kvalitní zápas. Měli jsme tam dobrý vstup do utkání, kdy se nám podařilo dát rychle tři góly a bylo to v klidu. Až ke konci utkání, kdy jsme vedli už 4:0, to z naší strany byla až zbytečná hektika. Tři body venku se ale počítají.

Zatímco v Měcholupech jste dali brzy góly, tady v Písku jste jediný gól vstřelili až pár minut před koncem. Čím to?

Domácí dobře bránili. Bránili zodpovědně, stáli docela hluboko a my se tam kombinační hrou nemohli dostat. Až ve druhé půli, kdy jsme to trošku zjednodušili a nakopávali to na útočníky, kteří to i přidrželi, už to celkem šlo. Ale jak říkám, oni hráli zodpovědně zezadu, čekali na nějaký brejk a musím uznat, že docela i kousali. Myslím, že to byl dobrý zápas. Jak pro ně, tak pro nás.

Říkáte, že domácí hráči docela dost kousali, přesto se zdálo, že vy s Romanem Lengyelem střed obrany máte pevně ve svých rukách.

Nějaký velký problém jsme tam asi neměli. Oni kopali všechno na Zušťáka, který je v tomto směru jejich klíčových hráč. S ním je každý souboj nepříjemný, přesto si myslím, že nějaký zásadní problém tam nebyl.

Jaká je v kabině atmosféra po šokující prohře se Sokolovem?

Jaká je nálada? Každého ta porážka samozřejmě mrzí, ale musíme koukat před sebe a hned se snažit to v Hradci napravit a dál bojovat o cíl, který je pro sezonu stanoven. A tím je návrat do ligy.

Výpadek se Sokolovem chcete napravit už tuto neděli v Hradci, jednoduché to tam ale asi mít nebudete. Hradci se sice nedaří, stejně jako vy ale ještě na jaře hrál první ligu a stejně jako vy určitě bude chtít hned zpátky.

Ve druhé lize není žádný zápas jednoduchý. Ať venku, tak doma. A venku je to samozřejmě ještě těžší. To víme, přesto do Hradce pojedeme s tím, abychom tam vyhráli. Po to uděláme všechno, co bude v našich silách.





Dalo se i vyhrát, míní písecký Voráček





Dvacetiletý Martin Voráček dvacet minut před koncem zápasu utekl po levé straně a brankář Michal Daněk měl s jeho střelou k tyči velké starosti.

Byla to bezesporu největší šance, jakou jste měli. Souhlasíte?

Filip Šťastný mi výborně nahrál do lajny, já přesprintoval beka, zasekl to dovnitř a snažil se co nejrychleji zakončit. Myslím, že gólman výborně zasáhl u tyče.

Hodně mrzí, že to nebyl gól?

Bylo to ještě za stavu 0:0 a je škoda, že to nebyl gól. Šli bychom do vedení.

A možná byste i vyhráli.

Taky si myslím, že se dalo vyhrát. Celý zápas jsme bránili hodně dobře a gól, co jsme dostali, byl smolný.

Hlavně druhou půli jste už nejen dobře bránili, ale i dobře útočili.

Je to tak, po poločase už jsme, myslím si, vystrkovali růžky a měli tam i nějaké náznaky a standardky, ty jsme dobře zahrávali. Škoda, že nám tam nic nepadlo.

Vy jste výborně rozehráli i divizi. Dvakrát venku 3:0, to je hodně slibné.

My se na vstup do sezony hodně koncentrovali. Věděli jsme, že když se nám ty dva zápasy venku podaří zvládnout, mohli bychom získat velké sebevědomí. Že se nám to povedlo, mě moc těší.

V sobotu hrajete prvně doma, takže další tři body?

Byl bych tomu hodně rád. Rozhodně se budeme snažit tady Plzeň porazit.