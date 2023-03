/REPORT, FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ V neděli zahájí fotbalistky SK Klatovy 1898 svou pouť jarní částí sezony ženské divize C. A víkendová generálka na mistrovské boje vyšla Západočeškám na výbornou. Na přírodní trávě v Chanovicích klatovské fotbalistky přejely Blatnou. Soupeřky ze stejné soutěže porazily jednoznačně 6:0.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Blatná 6:0. | Video: Yvetta Chmelová

Po celých devadesát minut Klatovanky udávaly tempo hry. Patřil jim tak pochopitelně i úvod zápasu, a když v 11. minutě hry míč usměrnila do sítě Blatné placírkou Martina Rovňanová po rohu Julie Chobotové, Klatovy vedly 1.0. Ve třinácté minutě zahrozily také srdnatě bojující soupeřky, ale brankářka Klatov Marie Hofmeisterová pokus jedné z Jihočešek vyškrábla na roh.

Horko bylo před klatovskou svatyní ještě o dvě minuty později, ale nejdříve průšvih hasila sama gólmanka, a pak jí na brankové čáře vypomohla stoperka Veronika Kaslová. Následně se znovu hra přesunula na polovinu hřiště týmu z jihu Čech, ale několik slibných šancí Klatov gólem neskončilo.

Hrající trenérka Petra Čubanová pálila nad, Lucia Elisabeth Dubská vedle, z dobré pozice neskórovala Kateřina Petrželková, muška se vychýlila Julii Chobotové, a vlající síť neprocedila ani střídající Natálie Presslová. Ujala se až ve 43. minutě hry parádní hlavička v podání zkušené Martiny Rovňanové, která si vyskočila na přesný rohový kop spoluhráčky Julie Chobotové.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná 6:0.Zdroj: Natálie Presslová

V závěru první půle ještě vystrčily růžky fotbalistky z Blatné, ale proti změně skóre byla klatovská gólmanka Hofmeisterová. Její rukáv v přípravném duelu zdobilo kapitánské céčko, to po poločasové přestávce předala své parťačce v bráně Michaele Müllerové. Tento fakt potěšil především pokladnici a týmovou kasu, protože pro obě chytačky byla tato skutečnost velikou premiérou.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po obrátce. Klatovanky měly více ze hry, ale blatenské fotbalistky statečně bojovaly. A činila se i jejich gólmanka. Ta ve 48. minutě vytáhla na roh pěknou střelu Martiny Rovňanové, jež byla velice blízko hattricku. O pár minut později naservírovala Julie Chobotová míč do vápna Natálii Presslové, ale té se nepovedlo usměrnit míč do sítě Blatné.

Ale zmíněná hráčka klatovského "girlčaftu" vše napravila o tři minuty později, kdy zvýšila náskok Klatov už na 3:0. Záhy měla šanci Blatná, ale zaváhání klatovské defenzivy nedokázala potrestat. V 79. minutě se parádní a přesnou střelou prezentovala Petra Čubanová a zvýšila na 4:0.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná 6:0.Zdroj: Natálie Presslová

V 85. minutě se do listiny střelkyň zapsala i Lucia Elisabeth Dubská, která pohotově využila chyby soupeřek. Na konci hry podtrhla konečný účet zápasu proměněnou penaltou, nařízenou hlavním sudím za faul ve vápně, klatovská Veronika Kaslová. A nebylo divu, že si exekutorka dala hodně záležet, vždyť jí za zády zaznělo: "Jestli to nedáš, jdeš domů pěšky."

Zdroj: Yvetta Chmelová

Klatovské trenérské kvarteto dalo prostor na hřišti všem hráčkám, které mělo v Chanovicích k dispozici. Ověřilo si tak, jak hráčky své posty zvládají, a jestli tým na hřišti funguje. Protože namíchat dobrý tým, to je prostě alchymie. Generálka na mistrovské jaro ovšem tak i tak splnila svůj účel. „Vyzkoušeli jsme si natrénované herní situace. A výhra je pro celý tým odměnou za dřinu na trénincích a motivací do další práce,“ pochvalovala si trenérka klatovského družstva Petra Čubanová. „A především pak do jarních mistrovských bojů, do nichž vstupujeme před domácím publikem už v neděli 26. března od 15 hodin proti soupeřkám z jihočeských Borovan," pozvala rovnou fanoušky na Rozvoj.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Čubanová byla s výsledkem i hrou v generálce spokojená. Ale našla i chybičky, které je potřeba vypilovat. „Snažili jsme se poučit z chyb z předchozího přípravného utkání (Klatovanky padly s béčkem Viktorie Plzeň 0:6 – pozn. autorů), což se nám povedlo, ale jen částečně. Jsou věci, na kterých musíme ještě pořádně zapracovat," poznamenala trenérka a pak bleskově vznesla kompliment i soupeřkám z Blatné. „Blatenské fotbalistky předvedly, jaké jsou bojovnice, žádný míč nám nedaly zadarmo,“ chválila.

I přes porážku panovala spokojenost i na druhé straně barikády. „Přestože jsme v přípravném zápase prohráli, za nás trenéry musím říct, že jsme spokojení. V utkání za náš tým nastoupily tři dívky, které zažívaly premiéru na fotbalovém hřišti,“ konstatoval trenér blatenských fotbalistek Oldřich Šebek. „V tuto chvíli dochází v našem týmu k jakési částečné přestavbě, snažíme se pracovat s mladými hráčkami, které mají do fotbalu chuť a chtějí se fotbalem bavit. Proto jsou a budou pro nás v této sezoně výsledky až na druhém místě," vysvětlil.

„Gratuluji klatovskému týmu, který je opravdu velmi zkušený a bude patřit mezi ty nejlepší v naší skupině", dodal blahodárně na adresu soupeřek.

Jak už bylo nastíněno, klatovské fotbalistky zahájí mistrovské jaro nedělní konfrontací s TJ Calofrig Borovany, kterou v podzimním vzájemném měření sil přejely vysoko 7:2. Blatnou čeká na domácím hřišti Hradiště, na jehož půdě na začátku září padly těsně 1:2. Jak oba týmy vstoupí do ostrého jara divize C?

Zimní příprava: TJ Blatná - SK Klatovy 1898 0:6

Poločas: 0:2. Branky: 11. a 43. Martina Rovňanová, 53. Natálie Presslová, 79. Petra Čubanová, 85. Lucia Elisabeth Dubská, 90. z penalty Veronika Kaslová. Rozhodčí: Josef Hornát. Hřiště: Chanovice.



Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná 6:0.Zdroj: Yvetta Chmelová



Sestava TJ Blatná: Lenka Horelicová, Barbora Kubešova, Anna Hynková, Petra Klásková, Martina Honnerová, Renata Ďulíková, Eva Pavlová, Agáta Sýbková, Anežka Hamplová, Adriana Tichá, Tereza Hanzlíková, Monika Dušáková, Zuzana Švarcová. Trenér: Oldřich Šebek. Sestava SK Klatovy 1898: Marie Hofmeisterová - Veronika Kaslová, Magdalena Hrachová, Hana Křížová, Marcela Voráčová - Markéta Rajalová, Martina Rovňanová, Kateřina Petrželková, Julie Chobotová - Petra Čubanová, Lucia Elisabeth Dubská. Střídaly: Michaela Müllerová, Natálie Preslová, Michaela Röschelová, Natálie Pešlová, Kristýna Lucáková. Trenérka: Petra Čubanová.

