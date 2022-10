Tři branky do sítě Prachatic a každá trefa byla z jiného soudku. „No, u prvního gólu jsem se objevil, ani nevím jak a spíš mě balón trefil a odrazil se do brány,“ popsal s úsměvem svou první zápasovou trefu Tadeáš a pokračoval: „Druhý gól byl po úniku a po precizní přihrávce od skvěle hrajícího Karla Krýsla, pak už to bylo o náhodě v zakončení. A třetí gól byl po přihrávce Vaška Šrámka do skoro odkryté brány.“

Souboj Dražejova s béčkem Prachatic byl pro oba celky nesmírně důležitý. Oba soupeři byli před utkání ve spodní polovině tabulky a nutně potřebovali bodovat. „Nic jiného než výhru jsme si ani nepřipouštěli. A nakonec jsme si to po předešlých debaklech moc užili. Jediná smůla byla, že byla neděle, tak jsme to nemohli, až na některé jedince, pořádně oslavit,“ hodnotil duel se smíchem Tadeáš Brož.

Každý hattrick znamená pohotovost pro klubového pokladníka. Ani dražejovský klub není výjimkou. „Myslím, že klubový pokladník Tomáš Hrčka alias Hrčmajstr mi neodpustí ani korunu do klubové kasy,“ předpokládá Tadeáš.

V současné době je ve fotbale kvalitních střelců celkově nedostatek. Hattrick tedy může být hozenou rukavicí pro týmy i z vyšší soutěže. Co na to dražejovský Kanonýr Deníku? „Jsem v Dražejově spokojený, takže nic takového nepřipadá v úvahu,“ odmítá rezolutně přestup. Ale co třeba vyšší soutěž v Dražejově? „O I.A třídě se v našem klubu asi ani nepřemýšlí,“ dodává.

Zdroj: Deník