„Měl jsem zlomenou nohu, takže přišla nucená přestávka,“ říká střelec čtyř branek v dresu Dražejova B v utkání okresního přeboru Strakonicka proti Balvanům. Jeho tým slavil výhru 6:2.

Pavel Uhlík byl od začátku kariéry pasován do role útočníka. „Začínal jsem v Sousedovicích a již tam mě trenéři stavěli do útoku. Ale tentokrát jsem proti Balvanům hrál z kraje zálohy a docela jsem si to užíval. I když jsem nemohl hrát fotbal, tak jsem v rámci možností pracoval na fyzičce, a tak toho chtěl asi trenér využít,“ říká s úsměvem dražejovský kanonýr.

Čtyři góly v jednom zápase však nejsou jeho nejlepším zápisem kariéry. „Čtyřikrát jsem se trefil již ve více zápasech. Nejvíce jsem dal asi šest branek za žáky ještě v Sousedovicích. To jsme hráli proti Lnářům,“ vzpomíná kanonýr na svůj nejlepší střelecký zápas.

A jaký má recept na střílení branek? „Snažím se číst hru a být vždy krok před soupeřem. Důležitý je však tým, jak jste sehraní, jak to funguje. Důležité jsou i herní zkušenosti. Musím to někam zaklepat, ale kromě té zlomené nohy jsem neměl žádné větší zranění, kvůli kterému bych nemohl hrát. Mám za sebou přes dvacet let na hřišti, tak se snažím zkušenosti prodat,“ dodává Pavel Uhlík.

A jak sám potvrzuje, velice důležité je klima v klubu. „Je cítit energie, kterou management našeho klubu přenáší na hráče a potažmo na hřiště. A je vidět, že sami hráči chtějí, aby to fungovalo. Schází se nás společně áčko s béčkem dvaadvacet na trénink, navzájem si fandíme. Áčkaři byli na našem zápase s Balvany, hráči béčka den předtím na zápase áčka ve Stachách. Je tady správná chemie, což je super,“ pochvaluje si zázemí v Dražejově Kanonýr víkendu Pavel Uhlík a doplňuje: „Za svůj dílčí úspěch vděčím nejen týmu, který se neustále zlepšuje, ale také trenérovi, kterého zároveň i obdivuji, protože před časem si prošel velkými zdravotními problémy a i po tomto všem fotbalem doslova žije a je do něj neskutečně zapálený.“