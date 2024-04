Po jak dlouhé době jste se trefil v barvách Katovic v mistrovském zápase?

To je hodně těžká otázka. Pokud se jedná o mistrovské utkání, tak loni na jaře jsem poslední dvě utkání nehrál kvůli červené kartě. Myslím, že to byl zápas asi proti Tochovicím, takže nějakých deset měsíců.

Konečně jste si tedy užil radost ze vstřelené branky.

Užil, ale bych byl raději, kdybychom to dovedli do vítězného konce.

Sice jste 2:0 vedli, ale Sokolov byl za poslední měsíce nejlepším soupeřem, který se v Katovicích představil.

To je pravda. Hlavně ve druhé půli mi přišlo, že něco změnili nebo byli v lepším pohybu, dobře rotovali a byli hodně na balónu. Točili nás. Ale trochu mě mrzí, že když jsme vedli 2:0, že jsme to do poločasu nedotáhli trochu zkušenější hrou. Vlastně docela lacino se Sokolov přiblížil gólem na 2:1, takže v tu chvíli je ta psychická výhoda na straně týmu, který dotahuje. A ve druhé půli měli určitě víc ze hry a vyrovnali, ale myslím, že jsme tam měli ještě šanci na výhru. Ale musíme brát bod vzhledem k okolnostem.

Jak se Vám po dlouhé době spolupracovalo na hřišti s Jindrou Kadulou?

Asi bych jenom opakoval to, co každý ví. Jindra, i když má několikrát operované koleno a je vlastně bez tréninku, když přijde na hřiště, tak nás strčí do kapsy. Takže já vedle něj se cítím vždycky dobře. Byl jsem za to rád, už ve středu, když byl na tréninku, že půjde pomoci. Rozhodně vždy vítám, když přijde. Je to znát, myslím, že nám to pomohlo a tímto ho žádám, aby s námi jel do Soběslavi.

Zápas to byl specifický i pro Vás jako útočníka. Na vzdušné souboje vpředu jste zvyklý, ale tentokrát jste toho musel hodně naskákat i před vlastní bránou.

Jsem vysoký, nebo patřím k těm vyšším hráčům, takže se to ode mě očekává. Musím vzdát respekt tomu hráči, co se mnou do soubojů chodil, protože to bylo myslím padesát na padesát, možná i víc jich vyhrál on. Byl to těžký soupeř, dobře si to nabíhal a hlavičkoval. Ale zase jsem rád, že ty obranné souboje jsem vyhrával já, že jsme z toho nedostali gól. Takže ano, je tam hodně soubojů. Proto i opakuji, že když jsme vedli 2:0, tak si myslím, že kdy jindy to dát do klidu a být fotbalovější, ale bohužel se nám to nepovedlo a výsledek byl 2:2.

Máte za sebou na jaře čtyři zápasy bez porážky, posunuli jste se tabulkou. To musí přispět dobré náladě v týmu.

Co se týče domácího zápasu, tak bychom vždycky chtěli vyhrát, ať už hrajeme s kýmkoli, protože by to bylo pro nás i příznivější. Koukal jsem, že bychom možná i přeskočili některé týmy nad námi, kdybychom získali tři body. Ale jak jste sám řekl, Sokolov byl těžký soupeř, skvělý fotbalový tým. Takže v tomto ohledu je to dobré, že jsme ještě neprohráli.

Nyní čeká derby v Soběslavi. Každé derby je něčím specifické.

Já to asi nechám jen u toho, že příští neděli hrajeme v Soběslavi od pěti a kdo se chce přijít podívat, ať přijede.