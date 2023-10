Před utkáním se na čele tabulky vyhřívali domácí fotbalisté s plným počtem bodů. Hráči Střelských Hoštic ztráceli tři body a nemohli si tedy dovolit v okresním derby prohrát. K výhře 3:0 jim pomohl zkušený Rudolf Květoň, který zvyšoval hlavou na 2:0 a po jeho trestném kopu pak Pavel Rejšek zvyšoval na 3:0. „Do Bavorova jsme jeli především neprohrát. Chtěli jsme odehrát dobrý zápas a poděkovat tím fanouškům, kterých ze Střelských Hoštic přijelo opravdu hodně. Chtěli jsme si to užít. Byl to pro nás zápas podzimu a jsme moc rádi, že nám to vyšlo,“ uvedl po utkání Rudolf Květoň.

Utkání podzimu I.B třídy v Bavorově ovládli fotbalisté Střelských Hoštic

Ale výhra 3:0, která se urodila již v prvním poločase, byla až překvapivě jednoznačná. Navíc hráči Střelských Hoštic ještě trefili břevno a tyč. „Vůbec jsme nečekali, že by mohl mít zápas takový vývoj. Využili jsme ale toho, že jsme dali rychlé góly a pokračovali v nátlakové hře. Bavorov se toho asi trochu zalekl a nám se to podařilo udržet,“ hodnotil utkání zkušený hráč Střelských Hoštic.

On sám dával po trestném kopu krásný gól hlavou. Přitom nepatří zrovna mezi dlouhány. Přesto si cestu k míči v poklidu našel. „Od malička mám docela dobrý odhad na míč a snažím se toho využívat. Venca Dohonyi poslal výborný balon a podařilo se mi to naštěstí dobře trefit,“ popsal svůj gól Rudolf Květoň.

Dvanáct bodů není špatných, ale mohlo jich být klidně o sedm víc, říká Jan Hoch

V utkání v Bavorově nastoupil v roli stopera. Většinou hraje více vpředu. „Nějaký čas jsem odehrál stopera i v Katovicích, takže nějaké zkušenosti s tím mám. Ale je mi prakticky jedno, kde hraji. Hlavně, že hraji a mohu pomoct týmu,“ dodal Rudolf.

V divizních Katovicích strávil nějaký čas, nyní hraje I.B třídu. Nebyl ten přesun do nižší soutěže předčasný? „Už mám přeci jenom trochu jinak nastavené priority. Chci se více věnovat rodině a fotbal jde tak trochu stranou. Spíše jen pro zábavu. A Hoštice, to je taková srdeční záležitost. Teď tam budu i stavět, takže do Hoštic patřím a jsem v týmu rád. Navíc v divizi je to plno ježdění. Velká ztráta času, víkendy jsou rychle pryč. Člověk si neužije rodinu,“ hovořil o důvodech přesunu z Katovic klíčový hráč Střelských Hoštic.

Všem nám spadl kámen ze srdce, přiznal po výhře nad Semicemi Karel Krejčí

Po výhře se hráči Střelských Hoštic dotáhli bodově a vedoucí Bavorov. V tomto kontextu musí hodně mrzet domácí ztráta se soupeřem ze Stach, který nepatří ke špičce soutěže. „Bavili jsme se o tom s klukama v kabině. Mohli jsme teď být první, škoda. Ale nedá se nic dělat, takový je fotbal. Musíme máknout na jaře,“ burcuje spoluhráče Rudolf Květoň.